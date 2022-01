Es una de las frutas tropicales más consumidas y una de las reinas del frutero en navidades, ¡y la verdad es que no nos extraña! Eso sí, si la compras por su delicioso sabor o por sus cualidades nutricionales, fantástico, pero si lo haces pensando que te va a ayudar a depurar el organismo, a quemar grasa y te va a hacer perder peso, mejor piénsatelo dos veces. Vamos a aprender las propiedades (reales) de la piña, una fruta muy digestiva pero no quemagrasas, y a darte algunos consejos para conservarla con Beatriz Robles. ¡Sigue leyendo!

Al margen de esas propiedades casi milagrosas, y por supuesto falsas, que se empeñan en otorgarle algunos, es cierto que la piña tiene un efecto muy beneficioso sobre nuestras digestiones . Por un lado nos aporta mucha agua , no tiene nada de grasa y además contiene mucha fibra , pero es que además, esta fruta tiene una característica especial.

Las propiedades que no tiene la piña… Ni ningún otro alimento

Una vez más, la piña es una fruta muy digestiva pero no quemagrasas, ¡ni tampoco depurativa! Esta afirmación no solo es falsa, sino que es un auténtico disparate: ningún alimento depura nuestro organismo porque nuestro cuerpo se “depura” solo y no en base a lo que ingerimos. Tampoco nos ayuda a adelgazar por sí sola ni, como hemos dicho, nos hace perder grasa, una vez más hay que recalcar que ningún alimento tiene esa capacidad.

Por eso tenemos que tener cuidado con esas dietas tan restrictivas que nos prometen resultados fantásticos comiendo, por ejemplo, solo piña. Son tan hipocalóricas que sí, puede ser que nos hagan perder peso, pero también nos hacen perder masa muscular, son imposibles, y peligrosas, de mantener en el tiempo, nos provocan después un importante efecto rebote, y pueden hacer que tengamos déficit de nutrientes lo que se puede traducir en problemas graves de salud.