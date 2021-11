El peso preocupa a casi todo el mundo, a veces por salud y otras solo por estética. Por lo que es muy habitual que cuando la gente no consigue cumplir sus objetivos a la hora de adelgazar le eche la culpa a todo lo que se le ocurre: o bien les engaña la báscula… O bien es culpa de la medicación que están tomando. Así que para descubrir si es cierto que los medicamentos nos hacen engordar le hemos preguntado al farmacéutico Álvaro Fernández que nos lo explique. Esto es lo que nos ha contado.

Los efectos secundarios que tienen

Efectivamente, algunos medicamentos hacen que aumente nuestro apetito, por lo que si no tenemos cuidado es más fácil engordar. Otros ralentizan nuestro metabolismo, hacen que se reduzca nuestro gasto energético y se incremente el almacenamiento de grasa. Incluso hay algunos que favorecen la retención de líquidos, lo que se traduce también en un aumento de peso. Pero esto no afecta a todas las personas por igual y, por supuesto, no lo provocan todos los fármacos, vamos a explicar en qué casos debemos tener un poco más de cuidado. Aunque eso sí, tenemos que hacer hincapié en que nunca deberías interrumpir un tratamiento por tu cuenta sin consultar antes con tu médico.