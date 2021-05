Ya no hay excusas, eso de: “es que no se me da bien la repostería” no vale en esta receta. Porque estas cookies sin horno de cacahuete y chocolate con naranja se preparan, pues eso, sin horno. Sí, sí, ¡has leído bien! Solo tienes que mezclar bien los ingredientes, bañar las galletas con el chocolate negro y dejar enfriar en la nevera. Pero es que no solo son sencillísimas de preparar, sino que además de deliciosas son saludables: las preparamos utilizando avena integral, un cereal que nos puede servir para hacer bebida vegetal y otros postres como este banana bread, y crema de cacahuete, una fuente fantástica de proteínas y grasas saludables. ¿Te vas a quedar sin probarlas?

Ingredientes Preparación PARA 20 COOKIES

(Para la masa):

120 g de copos de avena integrales

100 g de mantequilla de cacahuete

100 ml de zumo de naranja

70 g de dátiles medjoul deshuesados

(Para la cobertura):

75 g de chocolate negro del 80%

Ralladura de una naranja

Una pizca de sal Con ayuda de un robot de cocina trituramos muy bien todos los ingredientes de la masa hasta obtener una mezcla compacta. Hacemos bolitas con la masa y las aplastamos con un tenedor para darles forma de galleta. Fundimos el chocolate en el microondas con cuidado de que no se queme, en intervalos de 30 segundos. Bañamos la mitad de las galletas con el chocolate y echamos por encima ralladura de naranja y una pizca de sal. Las colocamos sobre un plato o una fuente forrada con papel de horno y las enfriamos en la nevera durante 30 minutos. ¡Listas!