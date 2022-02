Antonio Banderas es uno de los primeros rostros conocidos que han querido cruzar ‘Las tres puertas’, el nuevo programa de La1 que dirige y presenta María Casado y del cual el actor también es productor ejecutivo. En su charla con la periodista, Banderas se muestra relajado, abierto y aborda con sinceridad algunos de los aspectos de su vida, tanto privada como profesional.

El actor malagueño actúa como padrino de ‘Las tres puertas’,al igual que otros grandes rostros como el de la cantante Nathy Peluso, el doctor Mario Alonso Puig, la poeta Sara Búho y la escritora Carmen Posadas.

El artista comienza su charla poniendo en relieve la necesidad de un espacio alejado del bullicio en el que estamos sumergidos y donde se die pie a hablar: “Hay mucha desinformación, fake news… Estamos viviendo en un mundo muy incierto y muy cabreado”.

Dentro de este escenario en el que lo real y lo inventado se mezclan, Antonio Banderas afirma que la gente, sobre todo la que es conocida, ha ido perdiendo la libertad para expresarse por miedo a las reacciones que luego pueden desencadenar sus opiniones. “La gente que tiene una vida pública le da mucho miedo hablar porque saben que si se salen del tarro de determinados grupos les van a machacar. Esto que te estoy diciendo probablemente tenga un reflejo ahí… y me darán”, comenta.

En ese sentido, el protagonista de películas como ‘La leyenda del zorro’ o ‘La piel que habito’ lo tiene muy claro y sabe que hay mucho a la hora de: “Hay un momento en la vida en que uno tiene que renunciar a ser querido por todo el mundo”. También cuenta la anécdota vivida recientemente en el teatro, en Málaga, donde representa el musical ‘Company’, cuando una espectadora se levantó y con tono enfadado le preguntó si era realmente él quien estaba en escena o no. “Han dicho cosas de mí y me han definido como cosas que no soy”, explica a la vez que comparte alguno de los bulos que se dicen sobre él, como que tiene un doble o que canta en playback.

Pedro Almodóvar y Hollywood De su trabajo con Pedro Almodóvar, Antonio Banderas destaca lo mucho que aprendió de él y el gran impulso que supuso para su carrera: “No sería lo mismo, yo le debo mucho a Pedro Almodóvar”. También recuerda un "enfado melancólico"·del director manchego cuando le llamaron para interpretar 'Los reyes del mambo'. Al echar vista atrás a los años 90, década en la que aterrizó en Hollywood en un momento en que las puertas para los artistas de habla hispana comenzaban a abrirse, no sin dificultades. ¿Fue feliz durante aquellos años? “Claro que lo he sido. Yo allí formé a mi familia. Y a pesar de estar divorciado de Melanie, todavía la sigo manteniendo. Yo reconozco en Stella, en Melanie, en mi hija Dakota, mi hijo Alexander, Jesi, mi familia americana (…). Mantenemos un contacto periódico y regular (…). A veces siento añoranza”. “Ya está instalado en Málaga, pero Antonio Banderas asegura que “Hollywood no es un lugar, es una marca”. #LasTresPuertas1



El acoso de la prensa La fama que alcanzó Antonio Banderas en aquellos años tuvo una repercusión directa en su vida privada, sobre todo en el momento en que formó pareja con la estrella Melanie Griffith. La persecución de la prensa, tanto en Estados Unidos como en España, era voraz, y llegó a vivir momentos realmente angustiantes. “Yo tenía entonces a un jardinero que se llamaba Quino que vio como rompían botellas y las tiraban al jardín, si alguien se cortaba un pie al entrar por la mañana, salíamos al hospital y ellos te tenían una noticia. Pero eso no es la prensa, eso es otra cosa. Yo a la prensa la respeto mucho”. Su divorcio de la actriz fue un golpe que le empujó a volcarse, casi de forma obsesiva, en su trabajo, y a llevar un ritmo de vida frenético en el que solo había hueco para los proyectos que le ponían encima de la mesa. Y eso, evidentemente, tuvo sus consecuencias a nivel personal. “El haberme perdido muchos momentos de la vida de mi hija por haber estado enganchado a mi profesión. Mi profesión la gente la ve desde fuera, probablemente, de una manera distinta como realmente es. Es dura, requiere de mucho tiempo y de mucha soledad. Yo me he tirado muchas horas, días, meses, en habitaciones de hotel, muy bonitas pero impersonales”, comenta.