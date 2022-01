En ‘Saber y ganar’ hemos recordado que ‘Baby One More Time’ fue la canción debut de Britney Spears y no de Christina Aguilera, como se preguntaba en una de las pruebas. No es casual que ambas cantantes hayan aparecido juntas en nuestra ‘Batería de Sabios’. Y es que, durante años, protagonizaron una de las rivalidades musicales más sonadas de la industria.

Pero estas solistas no son las únicas que han tenido un enfrentamiento con otros compañeros de profesión. La historia del pop- rock nos deja decenas de casos. Y es que más allá de la supuesta competencia entre The Beatles y los Rolling Stones, hay muchos otros cantantes que se han peleado con otros de su mismo estilo por ser los más destacados. A continuación recordamos algunos de ellos.

1.Whitney Houston y Mariah Carey Dos voces sin igual, capaces de interpretar cualquier canción que se les ponga por delante llegando a notas y potencias de las que pocas pueden presumir. Precisamente el hecho de ser dos divas del pop, de color y de edades similares, además de reinar musicalmente en la década de los 90, fue loque hizo que el mercado las enfrentara. Y es que, en realidad, ninguna de las dos dijo nada malo sobre la otra. Al contrario, los amantes de las voces portentosas vieron su sueño hecho realidad en la canción ‘When You Believe’, el tema principal de la banda sonora de ‘El príncipe de Egipto’. Sin duda, un dueto para no olvidar.

2.Rauw Alejandro y Jhay Cortez Una rivalidad constatada y que ninguno de sus protagonistas intenta esconder. De hecho, su riña está en pleno apogeo. Todo comenzó unos meses atrás, cuando Rauw Alejandro aceptó realizar un show en el Coliseo de San Juan de Puerto Rico el mismo día en que Jhay Cortez se iba a presentar. Su malestar quedó reflejado en el tema ‘Si Pepe Remix’ donde se refiere al otro de forma despectiva, involucrando a Rosalía, la novia de Alejandro. Este reaccionó escribiéndole en Twitter lo siguiente: “Las mujeres se respetan. Lechón. Vamo pa encima”. Sus redes han sido el lugar donde cada uno ha ido lanzando indirectas al otro, aunque también lo han hecho con tiraderas, es decir, indirectas en sus canciones. Lo más llamativo, además de meterse con las parejas de uno y otro, ha sido el falso certificado de defunción de Rauw Alejandro que Cortez publicó en redes. “A mi sin cojone que me tires, pero volviste a jugar con fuego, subiste un story con el verso ofensivo de ‘Si Pepe’ y luego lo borraste. Tal parece que eras tú el que no lo querías llevar musical, te tenemos velao”, decía. De momento, su enfrentamiento sigue igual. “A mi sin cojone q me tires, pero volvistes a jugar con fuego, subiste un story con el verso onfensivo de “Si Pepe” y luego lo borraste. Tal parece que eras tu el que no lo querías llevar musical, te tenemos velao. ��“ — R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) December 30, 2021

3.Katy Perry y Taylor Swift Una de las enemistades más famosas de la década de los 2010 que refleja lo que pueden ser las relaciones entre dos chicas en edad de ir al instituto. Taylor Swift y Katy Perry eran íntimas pero algo rompió su amistad. Que la californiana quisiera contratar al mismo cuerpo de baile que Tay Tay se iba a llevar de gira hizo que partieran peras. Indirectas y alusiones públicas fueron lo habitual hasta que, sorprendentemente, en junio de 2019 hicieron las paces. Fue a través del videoclip de ‘You Need To Calm Down’ (‘Necesitas calmarte’), una canción en defensa de la comunidad LGTBI+ donde Ryan Reynolds hace un cameo y en el que vemos a Taylor y Katy reencontrarse tras años distanciadas. Desde entonces han usado sus redes para dejar claro que se llevan bien.

4.Luis Miguel y Cristian Castro En la actualidad no hay duda de que el mayor cantante romántico de Latinoamérica es Luis Miguel pero hubo un tiempo en que Cristian Castro intentó hacerle sombra. Hablamos de los años 90, momento en que el cantante de ‘Azul’ debutaba con éxito y El Sol de México veía peligrar su reinado. Pero esta rivalidad, que queda reflejada en la serie de Netflix 'Luis Miguel', no fue solo por una cuestión musical. Por una parte, se sabe que Luis Miguel intentó seducir a la modelo Daisy Fuentes quien, en ese momento, era novia de Castro. Poco después, este contrató al guitarrista del intérprete de ‘Romances’, Kiko Ciibrián, algo que a Luis Miguel no le sentó nada bien. Nunca se han reconciliado aunque Cristian Castro asegura que le quiere “como a un hermano”.

5.Prince y Michael Jackson Una pelea entre dos grandes que, desgraciadamente, ya no están. Todo se inició en 1982 cuando ambos publicaron disco, '1999' de Prince y 'Thriller' de Michael Jackson. Su lucha por conseguir las primeras posiciones de las listas de ventas fue más allá del terreno profesional y se dedicaron malas palabras en la prensa y de forma pública. Nunca llegaron a reconciliarse y cada uno tuvo una carrera exitosa, cada uno dominando en su terreno. Eso sí, el biógrafo personal de Prince, Tavis Smiley, aseguró que cuando Jacko murió, el de Minneapolis estuvo encerrado en su cuarto durante días. Más allá de lo que les enfrentó, entre ellos había admiración y respeto artístico. Además, cabe pensar que tanto odio no se tendrían cuando El rey del Pop le puso a uno de sus hijos Prince como nombre.

6.Backstreet Boys y N’SYNC Las dos boybands que reinaron desde mediados de los noventa hasta principios de los 2000. Aunque Backstreet Boys nacieron antes y se convirtieron en dioses, su mánager, Lou Pearlman, se dio cuenta de que podrían salir muchos grupos imitadores así que pensó que lo mejor era que los creara él mismo. N’SYNC fueron su segunda boyband que arrasó en Estados Unidos, destacando más por sus bailes que por sus armonías vocales. BSB vieron aquello como una traición ya que, además, todo show que ellos rechazaban o al que no podían atender por cuestiones de agenda, iba a parar a sus rivales. La denuncia contra Pearlman por estafa que hizo que acabase en prisión, donde murió en 2016, y la separación de N’SYNC para que Justin Timberlake se lanzase en solitario, dejó a Backstreet Boys como la boyband más grande de la historia. Por cierto, a día de hoy se llevan genial entre ellos y hasta se juntan de vez en cuando para hacer crossovers musicales.

7.Daddy Yankee y Don Omar Son los padres del reggaetón ya que hace dos décadas ya andaban cantando temas de este genero como 'La Gasolina' o 'Ella y yo'. Se dice que su riña vino propiciada por el apoyo que Daddy Yankee mostró a Winsin y Yandel, el dúo con quien también se había peleado Don Omar. No obstante, más allá de la rumorología, muchos apuntan a que se trata de un conflicto organizado con intenciones promocionales para que los nombres de ambos solistas estuviesen en el candelero y se generase conversación sobre ellos. Pero como ha ocurrido con otros artistas, en la actualidad no tienen ninguna animadversión y en 2018 les pudimos ver juntos en el escenario del Festival de Viña del Mar en Chile.