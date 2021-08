Desde que anunció un cambio de sonido, Rauw Alejandro no ha dejado de sorprender a un mundo que esperaba con incertidumbre el rumbo que emprendería en su nuevo trabajo musical. Unas dudas que se disiparon tras comprobar que "Todo de ti" se iba a convertir en el hit del verano con diferencia. Y es que la canción, que fue el primer adelanto de su álbum Vice Versa, fue la primera en conquistar a un público que pedía más del puertorriqueño. Y dicho y hecho: el artista acaba de lanzar el videoclip que "Desenfocao" y... ha causado auténtica sensación entre sus seguidores.

El sonido retro vuelve a ser el absoluto protagonista de un tema que promete formar parte de la banda sonora de nuestro verano. Y es que tal y como se aprecia en redes sociales, Rauw parece que ha acertado de lleno dejando a un lado el tradicional reguetón bajo el que venía desempeñando sus últimos lanzamientos. Además, para la producción del videoclip contó con un potente aliado: el mismísimo Tainy.

Uno de los factores más aplaudidos fue el simple -pero complicado- hecho de que se grabase a modo de plano secuencia. Es decir, del tirón y sin cortes. Un aspecto que dota de autenticidad las reacciones de cada uno de los participantes y que ensalza el mensaje que Rauw quiso transmitir: el alcohol no va a ayudarte a olvidar a la persona que quieres.

Con medio millón de streams en menos de 24 horas, "Desenfocao" ha conseguido colarse en el top 20 de las tendencias de YouTube. Una plataforma que sigue la estela de los comentarios lanzados en Twitter y que evidencian la gran acogida que ha tenido su nuevo proyecto audiovisual. "¡Qué locura ese final!, "Después de "Todo de ti" está es la mejor del álbum" o "Rauw, cada día te admiro más", son tan solo una pequeña muestra del cariño que recibió el cantante.

Por el momento, solo podemos esperar a que llegue el 30 de septiembre, fecha en la que comienza su gira por España y que le llevará a ciudades como Sevilla, Málaga y Galicia.

Letra "Desenfocao"

No siento la cara

Una nota rara

Lleno de base, to'a mi ropa cara

No sé a dónde voy, nadie sabe nada

Creo que estoy

Desenfocao'

Jangueando to' los días

Que salió el sol, no sabía

Diamantes como discos de la RIAA

Mi mano en nadie confía

Le dije María y se llama Sofía

Desenfocao'

Buscando suerte

Ojalá te sueltes

Sin ropa quiero verte

Cara de inocente

Pero culpable de ponerme loco de la mente

Desenfocao'

Así no quiero estar

Pero me hace sentir muy bien

Porque ya no estás

Ni las drogas me borran tu recuerdo

Que alguien me encuentre, sin ti me pierdo

La cama llena y yo vacío, desierto

Aunque me divierto

Ahora, a esta hora, todo se siente inverso

Desenfocao'

A cien milla' en el expreso

Mientra' ella me baja el queso

Campeón en to' los peso'

Tiren mal de ojo, que yo no creo en eso

Mi mai reza por mí cuando no rezo

Desenfocao'

Brilla la roleta y yo de ruleta

Par de rolas y paleta'

Esto e' fuera del planeta

La nota en la avioneta

Y no puedo parar de mirar sus tetas

Desenfocao'

Así no quiero estar

Pero me hace sentir muy bien

Porque ya no estás