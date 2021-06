Si se trata de crear expectación entre los fanáticos, Rauw Alejandro es todo un experto. El artista puertorriqueño llevaba alimentando el hype en sus redes sociales con la salida de su nuevo y esperadísimo segundo álbum, Viceversa, desde el éxito de su anterior Afrodisíaco. Pero no ha sido hasta hoy mismo cuando Rauw ha decidido desvelar, de una vez por todas, la fecha oficial del lanzamiento: el jueves 24 de junio a medianoche. Y no lo ha hecho de cualquier manera, sino publicando, ni más ni menos, que una captura de pantalla de los recordatorios que le hace su propio teléfono.

“El 24 será un dia muy divertido ��“ — R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) June 22, 2021

“jueves … ���� pic.twitter.com/abSIzF0vOR“ — R A U W A L E J A N D R O (@rauwalejandro) June 22, 2021

Parece que el jueves viene cargadito para Rauw Alejandro: "party en la perla", las "taquillas del choli" y, como no, Viceversa, su nuevo álbum. Y es que tras el éxito mundial de "Todo de ti", ocupando el puesto #2 del Top Global de Spotify durante semanas, los fans no pueden esperar otra cosa que no sea un álbum lleno de canciones del verano, ya sea en la línea orgánica de "Todo de ti" o en el sonido más Rauw que se le ocurra, mezclando perreo, trap, R&B o incluso electrónica.

Porque si una cosa ha dejado clara Rauw Alejandro es que le gusta experimentar con el sonido latino. Prueba de ello es Afrodisíaco, que incluye temas como "Química", la combinación explosiva de reguetón y tech house junto a Zion y Lennox y los productores y Dj's, The Martinez Brothers, o "Dile a Él", otra canción experimental que además tiene como compositora a Rosalía.

"Viceversa tiene ese rollo ochentoso y old school pero con vibra del verano" Tal y como declaró en su charla con Ibai Llanos, "Todo de ti" estará incluido en el nuevo disco: "Tiene ese rollo ochentoso y old school pero con vibra del verano. En realidad, lo hice pensando para que la gente lo pusiera en la playa, y creo que lo encontramos. Yo siempre que estoy en el estudio fluyo con las ideas y me inspiran muchas cosas. Intento comprender lo que el público quiere pero también lo que quiero yo. Mi público son las nenas (ríe). Yo hago las canciones para que los nenes se las dediquen a las nenas y ya coronarte", bromea Rauw. Según explicaba en esa charla, Viceversa tendrá 14 canciones en su tracklist. "Tengo un álbum que sale ahora en verano. Los primeros sencillos fueron 'Todo de ti' y '2/14'. Así que espérenlo. Se llama Viceversa y saldrá en junio, no puedo decirte fecha. Pero son 14 temas", decía. "En el disco tengo dos colaboraciones solamente, es bien personal pero a la vez para el mundo. Yo me enfoqué en que este álbum sea para el verano, así que es para que lo pongan siempre si se puede", concluía.