Jhay Cortez: "Estoy viviendo la vida que siempre quise tener"

Si buscamos en el diccionario qué es el “éxito”, lo define como la circunstancia de obtener lo que se desea en el ámbito profesional, social o económico. Precisamente es eso lo que tiene Jhay Cortez (@jhaycortez). A sus 28 años, el puertorriqueño ha sido capaz de convertirse en uno de los máximos exponentes de la música urbana a nivel mundial.

Con éxitos como “No me conoce”, “Fiel” o “Dákiti”, es innegable que Jhay Cortez ha sabido hacerse un hueco en la compleja industria musical a base de esfuerzo. Tras ocupar las primeras posiciones de las listas de éxitos de todo el mundo, ahora él solo espera que su música sea “atemporal”.

Tras dos años de espera, Jhayco por fin presenta su segundo álbum de estudio: “Timelezz”. Con 17 tracks inéditas y colaboraciones como Anuel o Skrillex, este disco promete convertirse en uno de los más importantes del año. Charlamos con el artista sobre este lanzamiento, sus sueños ya cumplidos y los que le quedan por cumplir.

P.- Acabas de estrenar tu segundo álbum, "Timelezz", ¿por qué ese título?

R.- Siempre me gusta ponerle títulos que tengan algo de sentido, que sean una atracción para el universo. Lo hice con “Famouz” y, en ese momento, no creía que musicalmente fuera famoso y ahora lo he conseguido. Así que ahora quiero que mi música sea “Timelezz”. Todo lo que está en este disco para mí es “Timelezz” y eso es lo que quiero, que sea algo para siempre.

P.- “Ley Seca” promete convertirse en un hit. ¿Cómo surge este tema? ¿Sabías desde un primer momento que Anuel iba a sumarse?

R.- Tengo muy buena comunicación con Anuel y tenemos una bonita amistad. Le puse varios temas de mi disco y dio la casualidad que este tema le gustó y lo terminamos. Gracias a Dios, aquí está “Ley Seca”.

P.- “Los bo” es una de las canciones más diferentes del disco. ¿Tienes ganas de hacer canciones del estilo en el futuro?

R.- Sí, me encantaría. Me encanta hacer música trap, música de la calle. De ahí que vengo, por eso me gusta tanto. Claro que me gustaría hacer más temas del estilo en un futuro.

P.- El otro día, C. Tangana, artista con el que ya has colaborado, escribía en Instagram: “De repente tengo esta vida que ni sabía que existía”. ¿Te sientes identificado?

R.- No, la verdad es que no. No me siento identificado porque sabía lo que quería lograr desde el principio y la vida que quería vivir. Ahora gracias a mi música la estoy viviendo.

P.- Hace apenas una semana, Nicky Jam sacaba su octavo disco, “Infinity”, en el que también colaboras con “Magnum”. ¿Cómo es trabajar con él en el estudio?

R.- Fue súper fácil. La verdad es que Nicky Jam es súper divertido y me entiende bastante. Siempre está vacilando. Tenemos muy buena química así que cuando tienes a alguien así en el estudio, se siente súper orgánico, todo fluye súper fácil.

P.- Empezaste a los 11 años en la música, ¿qué tres sueños que tenías entonces ya has cumplido?

R.- Es una pregunta muy complicada. Diría que hacer el Choliseo (Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot), escuchar mi música en la calle, en los carros y vestirme como yo quiero.

P.- ¿Y qué sueños te faltan por cumplir?

R.- Llenar estadios, ganar un Grammy con un álbum y tener un álbum solamente mío.

P.- Ahora mismo, justo antes del lanzamiento del álbum tienes 9 canciones en el top 200 España (“911 remix”, “En mi cuarto”, “Fiel”, “Fiel remix”, “No me conoce”, “Delincuente”…) ¿Qué canción ha marcado un antes y después en tu carrera musical?

R.- Yo creo que “No me conoce” es la que ha marcado un antes y después definitivamente. Luego, creo que “Como se siente”, “Dákiti” y “Fiel”, por ese orden.

P.- Hace un año, nos confesaste que querías colaborar con Nathy Peluso, ¿ya habéis hablado del tema?

R.- Nathy es súper, súper pana, súper amiga. La respeto mucho, me encanta su creatividad y su forma de ser. No dudo que pronto estemos por ahí con algo. Habrá que esperar aún.

P.- Supongo que has visto el meme de “no me juzgues por ser JhayCo Lover, nací por mi madre y moriré por lleicolleicolte”, ¿cómo se te ocurrió tu marca personal “lleicolleicolte”?

R.- Es una historia divertida (risas). Me quería llamar Jhayco y no se pudo por temas de copyright o lo que sea. Al final me puse Jhay Cortez, pero terminé siendo los dos. Ahora la gente me conoce obviamente por Jhayco, así que aunque lo quisiera usar y no podía, igualmente terminé usando ambos.

P.- ¿Te sueles buscar en google o en Twitter para ver qué dicen de ti?

R.- No (risas). En Google no, pero en Twitter sí.