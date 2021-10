El Palau Sant Jordi volvió a abrir sus puertas tras la pandemia el sábado 9 de octubre, y no de cualquier manera, sino con el conciertazo de Rauw Alejandro. El artista puertorriqueño continúa haciendo sold out en su gira por España: algunas de sus paradas más emblemáticas fueron en Madrid, la primera parada del tour, pero Rauw continúa conquistando ciudades como Málaga, Murcia o Valencia. En Playz estuvimos presentes en el concierto de Barcelona y te contamos cómo fue el show de uno de los artistas latinos del momento.

Dos horas fue la duración de un concierto que quedará grabado para siempre en la memoria de los fans que hicieron cola durante horas en la ciudad de Barcelona para verlo en directo: "Bona nit Barcelona, com esteu? (Buenas noches Barcelona, ¿cómo estáis?)", dijo Rauw Alejandro al comenzar para presentarse. Temazo tras temazo, Rauw le regaló al público barcelonés un auténtico espectáculo donde no faltaron sus hits más escuchados ni sus míticos bailes y coreografías. Empezó con "Dile a él", uno de sus temas más aclamados de Afrodisíaco, su exitoso álbum que contiene canciones como "Strawberry Kiwi", "Perreo Pesau", "Mood", "Enchule", "Química" o "Ponte pa' mi", entre muchos otros, y que tampoco faltaron en el directo.

Al igual que Vice Versa, su último y aclamado disco que reúne grandes éxitos como "Todo de ti" (canción con la que cerró el show en Barcelona por todo lo alto), "La Old Skul", "2/Catorce", "Cúrame", "Sexo Virtual" o "Nubes" y que el público del Palau Sant Jordi también pudo cantar a todo pulmón y en vivo con Rauw Alejandro. Porque el show fue un no parar y el artista y bailarín tan solo entraba unos minutos a descansar, pues el party tenía que continuar sí o sí y lo dio todo en el escenario.

Sobre sus dotes con el catalán: "Eso me lo enseñó la Rosalía"

Pero el momento culmen llega con "Aquel Nap ZzZz", uno de los temas más románticos (si no el que más) del álbum Vice Versa y que el propio Rauw dedicó en directo a Rosalía, que se encontraba en la grada disfrutando del show: "Barcelona és la millor ciutat del món i té les noies més guapes del món també (Barcelona es la mejor ciudad del mundo y tiene las chicas más guapas del mundo también)", comenzó el cantante. El público enloquecía cada vez más y el artista no dudó en confesar quién le había enseñado a chapurrear en catalán: "Sí, sí, eso me lo enseñó la Rosalía", dijo.

Y entonces, sentado en un taburete y tras haber cantado "De Cora <3", su colaboración con J Balvin, Rauw dijo unas palabras que calaron en el público para dar paso a "Aquel Nap ZzZz": "Hice una canción muy especial para una chica que es el amor de mi vida", se declaraba en directo. Así que los primeros acordes de la canción empezaron a sonar y los gritos de los fans retumbaron por todo el Palau Sant Jordi. La propia Rosalía subió a Instagram Stories vídeos mientras disfrutaba del concierto, incluida esa emotiva parte y con un emoticono con lágrimas en los ojos. Sin duda, uno de los momentos más entrañables del concierto y que los fans han hecho un eco infinito en redes sociales como Twitter o TikTok.