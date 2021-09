Myke Towers continúa en línea ascendente coronándose como uno de los referentes de la nueva ola de la música latina. El puertorriqueño, que lleva un 2021 lleno de pelotazos como "Bésame" junto a Luis Fonsi, "Pareja del año" con Sebastián Yatra o su último álbum, LYKE MYKE, cerró su gira por España con un concierto en el Wizink Center de Madrid este 18 de septiembre.

Sin ir más lejos, hasta sus colegas y protagonistas de estos hits del verano, Fonsi y Yatra, salieron por sorpresa para animar el show a un público más que entregado con Myke Towers, quien no paraba de repetir que estando en Madrid se sentía "como en casa". Barcelona, Bilbao, Marbella, Sevilla y El Puerto de Santa María fueron las otras paradas del artista latino, que cierra por todo lo alto su gira española para continuar los shows por Estados Unidos en los meses de Septiembre y Octubre.

Como " Madrid ", su colaboración estrella con Maluma del álbum del colombiano, Papi Juancho. Este tema lo escribieron entre Maluma, Myke Towers y los compositores Edgar Barrera, Kevin y Chan. Maluma cuenta que cuando escribió el tema , echó en falta una voz potente de la nueva ola de artistas urbanos. "Creo que el artista más fuerte que hay ahora mismo es Myke Towers, y le hizo ilusión colaborar en el álbum", declaraba Maluma el pasado agosto de 2020. Una canción dedicada al público español, pues, aparte de llevar como título el nombre de la capital, Towers canta "¿Y tú no ves que yo me muero por ti? [...] Quiero una baby de España".

Luego llegó el turno de " GIRL ", una de las canciones más escuchadas de su disco Easy Money Baby con el que Myke Towers dejó claro su papel en la industria en 2019 y el cual contiene algunas de sus canciones más reproducidas internacionalmente, como " La Playa " o " Diosa " (temazos que, por cierto, no podían faltar en la velada y que también interpetó en directo). "GIRL" es, además, un remake del famosísimo "21 Questions" de 50 Cent en el que el cantante puertorriqueño samplea al reconocido rapero americano. Y es que Easy Money Baby fue un éxito absoluto en su fecha de salida, situándose como el número 1 en el Top Latin Albums de Billboard de Estados Unidos y elegido por los fanáticos del reguetón y el trap latino como uno de los mejores discos del 2019 y de la carrera de Myke Towers. Por ello, Myke Towers tampoco podía pasar por alto a " Relación rota " y " Piensan " y con los que el público madrileño enloqueció en directo.

Las luces del Wizink Center se apagaron y en medio del escenario apareció un misterioro Myke Towers, con capucha y careta, para arrancar el concierto con " Mírenme ahora ", uno de los exitazos del último álbum. Un trap que cuenta la trayectoria del artista y en el que hace alusión a su discurso por excelencia, el cómo empezando a rapear "desde abajo" ha conseguido llegar a la élite musical. " Madrid, me siento como en casa, de corazón ", fueron las primeras palabras del artista nada más empezar el concierto. Y cuando parecía que "el rey de los remix" iba a continuar con los nuevos temas, llegó el momento de uno de los éxitos más aclamados del panorama latino: " Si se da ", su tema con Farruko que conquistó las listas de éxitos y que luego se convirtió en un remix junto a Arcángel, Sech y Zion.

El rapero tampoco se quiso olvidar de canciones como "Dollar", con Becky G o "Estamos arriba" con Bad Bunny. Llegaba el turno del trapeo y con él una exclusiva que valía oro: "Quiero que sepan que mi nuevo álbum está a la vuelta de la esquina", dijo Myke Towers en medio del concierto. "Y además la semana que viene se viene música nueva", añadió al respecto. Y aunque no diese más detalles, ni de nombre ni de fecha de salida, ahora sus fans esperan con ansias el próximo trabajo discográfico de Myke Towers. ¿Con qué nos sorprenderá esta vez?

Los invitados especiales de la noche fueron Luis Fonsi y Sebastián Yatra, dos sorpresas con las que el público madrileño no contaban y que aparecieron para cantar juntos "Bésame" y "Pareja del año". "Almas Gemelas" y "Bandido" tampoco podían faltar, y cuando el show se acercaba a la hora de concierto, Myke Towers se disculpaba con sus fans por problemas de salud: "Discúlpenme, Madrid, pero estoy ronco esta noche. Ha sido un placer". Y entonces Myke se fue, pero los fans pidieron con cánticos que cantase otra y, al instante, el artista volvió al escenario para interpretar "La Curiosidad", su éxito internacional junto a Jay Wheeler. Lo que el público no sabía es que tan solo faltaba una canción más para que se terminara el show y Myke Towers decidió cerrarlo con el temazo por excelencia de LYKE MYKE: "PIN PIN". "Muchas gracias, Madrid, espero que no olvidéis nunca esta noche", dijo el artista antes de despedirse definitivamente y que las luces del Wizink Center se encendieran para dar por finalizada su última fecha de la gira por España.