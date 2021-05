Viernes por la tarde, pero no un viernes cualquiera. Nos citan una hora y media antes del esperadísimo evento de Dollar Selmouni en un "local secreto" (literalmente lo ponía así la invitación) en el centro de Madrid. En Playztrends no podíamos decir que no, además de que ya sabíamos que estarían cuatro de nuestros raperos favoritos. ¿Cómo nos íbamos a negar? Y más en épocas de Covid y en la que escasean estos planazos. ¡Necesito conciertos ya! ¡Echo de menos el olor a sudor del de al lado y las vibraciones del amplificador en mi tripa! Así que nos apuntamos a un bombardeo con tal de que haya música en directo. Y mucho rap, claro. Eso que nunca falte.

Total, que allí nos presentamos sin saber muy bien qué nos íbamos a encontrar. El local parece no tener puerta: es un espejo gigante en el que, por supuesto, aprovechamos para mirarnos antes de nuestra gran cita. Flequillo pa' acá, flequillo pa' allá. Entonces aparece Jan (mánager de Dollar y una persona majísima cuanto menos maravillosa) y entramos con él al misterioso local marronero (al menos por fuera, eso sí).

Pronto descubrimos que es un pedazo sitio muy bien decorado con cuadros y naturaleza, como una especie de retiro espiritual. Perfecto para nuestra vida tan estresada con toques de queda (y sin conciertos, insisto). Por cierto, el espejo, efectivamente, no era un espejo, sino una ventana transparente desde la que los organizadores llevaban minutos observando cómo nos colocábamos el flequillo, ajenas a sus miradas. Estamos monas al menos, así que, qué más da. This is Playztrends.

Entre tanta decoración bonita y tanto buda, escuchamos de lejos la espectacular y perfectamente reconocible voz de Dollar. Con micro en mano y junto a su productor Kvinz pinchando en directo, está ensayando mientras llegan el resto de los panas. "Ni autotune ni leches", dice Miriam nada más entrar (y con razón, qué vozarrón). Y entre canción y canción, Dollar nos saluda y nos comenta que "está muy cansado, tú sabes". Y es que Dollar está inmerso en un nuevo proyecto, continuando en paralelo su carrera como actor. ¡Qué arte! A los pocos minutos aparecen el resto: Israel B, Fernandito y Foyone. Todo caras conocidas de Playz. Así que empiezan los ensayos generales (mejor que mejor, doble concierto para nosotras).

Mucho "dinero": nos lo hemos gozao' Ya empieza. "Os agradezco que hayáis dejado vuestras obligaciones por venir aquí, estando las cosas como están es un placer para mí estar con vosotros", dice Dollar, que destaca, entre otras muchas cosas, por lo agradecido que es siempre con todo. La primera canción es "Somos de calle", una oda en toda regla al estilo de vida modesto y humilde; después canta "No cry", una especie de R&B electrónico de lo más bonito; estas dos son de su álbum, Los Niños, que es un discazo, las cosas como son. Tampoco podía faltar "Habana", y como Dollar no puede ser Dollar sin innovar, el tío se arranca por Antonio Vega y versiona el famosísimo "El sitio de mi recreo". De la merecida ovación que le cae, mejor ni hablamos. Llega el momentazo: el primero en entrar es Foyone, el Icono Playz que todo el mundo tiene que conocer si no le conoce ya. Dollar y él interpretan "Maldito Dinero", el episodio 3 del EP, Dinero. "El Presidente" está en la casa, y eso se nota. Falta Natos, pero sigue siendo un temazo y mola escuchar en directo el flow de Dollar junto al boom bap de Foyone. Un contraste de armonías que queda muy bien, por cierto. Después es el turno de Israel B y de "Tengo dinero", el episodio 2. Qué temazo. Nos estamos viniendo arriba con el concierto, para qué mentir. Por último, entra el inigualable Fernando Costa para cantar el episodio 1, "Clandestino". Esto lo hacen pa' que lo gozen, está claro. Eso sí: se han salido con la suya, nos lo hemos gozao'.