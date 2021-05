Agenda de Festivales en España durante 2021/2022

Te lo contábamos hace unos días: el Primavera Sound se traslada a 2022, pero con un auténtico cartelazo. Serán 11 días ininterrumpidos de conciertos con más de 11 artistas participantes. La mayoría tendrán lugar en el Parc del Fòrum durante dos fines de semana, del 2 al 4 de junio y del 9 al 11 de junio. Además, entre semana, del 5 al 8 de junio, el Primavera prepara una edición especial centrada en la ciudad, que llevará más de 150 conciertos repartidos por las diferentes salas de Barcelona.

