Â¿Es posible celebrar festivales este verano? En Liverpool ya se lo estÃ¡n planteando

El mini festival fue uno de los eventos de prueba oficiales del gobierno para investigar cómo las grandes reuniones pueden volver a tener lugar de manera segura. 5.000 personas han podido disfrutar de la música en directo, después de mostrar un test COVID negativo realizado con 24 horas de antelación. También se les animó a que realizaran pruebas de PCR el día del espectáculo y que volvieran a hacerlo cinco días después. Ya que esa será la única forma de saber si hubo propagación o no del virus.

Los científicos también están estudiando otros factores como: el movimiento y la interacción de la audiencia, la ventilación, la duración, el catering y el consumo de alcohol. Muchos de los presentes señalaron que vieron a gente misteriosa con portapapeles por el recinto tomando notas. El objetivo es averiguar cómo pueden llevarse a cabo los festivales de música después del 21 de junio, cuando el gobierno británico tiene previsto el fin de las restricciones al contacto social.

“An unforgettable day making history. It was a huge honour to play alongside @djheidi �� Thank you to everyone who got involved in THE FIRST DANCE!



Big up @CIRCUSmusic @yousefcircus for making this possible. We’re so close to getting back to it, I can taste it! Love you all❤️ pic.twitter.com/TG3I7b61Q2“