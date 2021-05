(Interferencias)

No tenía ni idea a lo que me apuntaba.

O sea, cero.

De hecho mi amiga me dijo: "Me he apuntado a baile,

está muy guay, si quieres ven, pasamos tiempo juntas...".

Y digo "bueno". Era mi mejor amiga,

me pasaba el día entero con ella, y dije:

"Mira, me apunto para estar un rato más con ella".

Mi amiga lo dejó, se tuvo que ir a Londres a estudiar, y yo seguí.

# Pero cuando te vi, te juro que me decidí...

# a acercarme y decirte que cuando te besé...

No tengo un estilo, puedo tener una esencia,

es así como hacer todo más femenino.

A mí me gusta mucho el comercial, sentir que estás en un escenario,

ese rollo me encanta.

# Porque lo haría de nuevo, de nuevo y de nuevo...

No me considero famosa, hay un montón de gente

en el mundo conocida, y yo no soy famosa.

Por esa parte me sorprende ser tan referente

y que la gente admire muchas cosas,

porque me considero normal.

¿Qué tal, preciosa? ¿Qué tal todo?

Muy bien.

¿Vamos a empezar? ¿Calentamos?

Bien, cambio, Daniela.

Para mí Sebas es como un referente en todo.

Me ha ayudado un montón, no es que sea

mi profesor y ya está. Es mi profe, es mi mentor,

es mi amigo, ¿sabes? Es como... todo.

Vamos a repasar ahora la última coreo

que os enseñé, que era la de Tatoo.

Sí. ¿Vale?

Un, dos...

Mi madre, siempre, cuando yo era pequeño, decía:

"Este niño no para quieto, va a ser bailarín".

Cuando decidí bailar urbano fue por una película que vi:

"Frío como el hielo", con Vanilla Ice,

el que cantaba: # Ice, ice, baby... #

Y desde ahí no he parado de ser urbano.

Yo lo imitaba en mi casa, siempre me ponía

la ropa de mis hermanos mayores, siempre hacía las tonterías

que hacía Vanilla Ice,

y la verdad es que fue un choque de realidad decir:

"Vale, es que quiero bailar".

Para mí la palabra "jazzfunk" viene de ser un bailarín

de clásico, contemporáneo, y un poco también comercial.

Natalia Palomares es una bestia en esto,

alguien que es supersexy, que tiene técnica,

tiene mucha elasticidad...

Empecé a bailar bastante tarde, con 20 años o así.

A mí siempre me había gustado bailar,

lo que pasa es que por prejuicios o no sé,

no tenía claro que esto fuese una salida profesional

que me fuese a sustentar. Tuve en su momento

muchas idas y venidas en mi cabeza,

lo pasé bastante mal, pero llegó un momento

que de repente... me acuerdo que fue un día

escuchando a Beyoncé, la canción de "Pretty hearts",

que me hizo algo en la cabeza "clic",

y dije: "dejo la carrera y empiezo a saco a formarme,

a bailar...".

A partir de ese momento fue: "Lo decido y no hay vuelta atrás".

Y hasta ahora.

Mi madre me sigue diciendo: "¿Cuándo vas a volver a estudiar?"

(RÍE) Mamá... dentro de un tiempo, si eso.

Creo que soy el ejemplo de que si quieres algo...

ve a por ello, aunque pienses que sea un poco tarde.

Nunca es tarde.

La gira con Rosalía...

siento que ha sido la más "top", porque hemos viajado

por todo el mundo, hemos estado dos años rodando,

y para mí ha sido increíble.

(Canción "A Palé" de Rosalía)

# Te dejo Saint Laurent en la mejilla...

Casi que los mejores recuerdos de mi vida.

# Si quieres hablarme siéntate en la silla.

# Te ha quedado tu nombre en la pared.

# Para que reviente ese cuerpo, o qué.

# Llevando horas sin carnet, o qué. Bájalo, súbelo y tócate.

# Muerde si tienes que morder. #

Exon es... el "power" en persona. "Full out".

(RÍE) Es "full out".

Vamos, me parece fuego máximo, carisma...

Siempre, siempre está moviéndose. Nunca para.

Yo siempre veía los shows que veía mi hermana,

como MTV, los Video Music Hours

y cosas así que estaba viendo mi hermana...

Y yo veía que caían como cosas al final del show,

como serpentina, confeti...

Se me quedó esa imagen, y era como:

"Buah, quiero estar allí".

Me dieron la paga, me compré globos,

me ponía a bailar y le decía a mi hermana:

"Cuando termine tírame los globos como en los shows".

Y claro, yo me sentía como parte del show.

Me sentía tan lleno que descubrí que era lo que tenía que hacer.

Tengo muchísima energía, y entonces era como:

"OK, tengo que elegir algo que derroche esta energía,

porque no sé de donde sale tanta".

Me sentí muy identificado con el comercial y el jazzfunk,

porque es mucha energía, es la única forma

en la que me desahogo un poco.

El jazzfunk es una danza que responde

a una música más comercial,

obviamente con las influencias de la música urbana,

pero se creó en estudios por profesionales de la danza,

tanto bailarines como coreógrafos,

y es un estilo que se creó para estar encima de un escenario.

Esperamos en el tiempo uno, dos, y andamos en el tres, ¿OK?

Espero, uno, dos, ando.

Tres, ando.

Cuatro, lanzo. Cinco y...

Seis y "roll", siete...

Realmente el jazzfunk es como una mezcla

entre hip-hop, que tiene "groove",

y jazz, que también es como una mezcla con técnica y eso.

Cambio, "left"... Lanzo, ¡derecha!

Por eso requiere también tener técnica cuando giras,

hay muchos movimientos fuertes, muchas líneas...

Si no has tomado una clase de ballet nunca, por ejemplo...

no vas a tener líneas... no perfectas, líneas buenas.

Es como que realmente requiere un poco

estudiar tanto la técnica como el "groove" del hip-hop.

El jazzfunk se está metiendo mucho más

tanto en "TV shows", como conciertos,

como teatro, y me parece que es supernecesario,

porque realmente somos capaces de hacerte sentir

con nuestro movimiento, entonces es algo muy guay.

"Ven, que yo no quiero más nadie", y el "nadie", como quieras.

Cinco, seis, siete...

Uno... dos.

Daniela es la alumna que quieres tener en la clase siempre.

Mires donde mires, te la vas a encontrar

sudando y dando el máximo.

# Cuando sienta el boom de este perreo intenso,

# túmbame el guille y calma. Que estas en falda y se te ve to'...

Si hablamos de los inicios de Daniela, un cuadro.

Daniela es la típica niña que viene porque quiere bailar con su amiga,

y es verdad que yo, cuando entró en clase dije:

"Madre mía esta niña...".

(SOPLA) No da ni una.

Creo que fue motivándose y fue haciendo "bum, bum",

como la espuma, y le ha cambiado 100 por 100.

Tiene mucha más confianza, antes no la tenía.

Daniela Velasco es una niña que tiene muchísimo talento,

que va creciendo, y mientras más crece,

más... no sé. Para mí es una estrella.

Empecé a hacer vídeos, y la verdad,

no tenía tanta repercusión como hay ahora.

Pero la gente empezó a fijarse.

Y bueno, yo he querido basar mi "Insta"...

principalmente en el baile, porque es lo que me gusta hacer.

Y sí, en una parte es como una responsabilidad,

porque hay mucha gente observándote, pero no lo hago

para complacer a nadie, lo hago para complacerme a mí,

realmente, y porque a mí me motiva.

Hago jazzfunk, se puede englobar dentro del jazzfunk,

pero lo que más hago a la hora de crear es tacones.

"Heels".

Es una disciplina que consiste en bailar encima de un tacón,

bastante alto, también implica tener técnica,

y saber entrar al suelo, tener mucho centro...

El hecho de bailar en tacones se utiliza muchísimo

a la hora de trabajar, sobre todo,

encima de los escenarios con artistas o en programas de la televisión.

# La Flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña...

En este momento los artistas necesitan de los bailarines

para crear un buen show.

Entonces o cogen a un bailarín específicamente de un estilo...

o cogen bailarines comerciales, que se dedican realmente solo a esto.

Que van a clases, focalizan, estudian técnica,

estudian un montón de estilos, y se dedican solo a un "stage"

para prepararse para hacer un tour.

Me fui de gira con una cantante de Hong Kong,

que fue muy gracioso, porque yo estaba en Tokio,

me dijeron de la audición, viajé a Hong Kong,

hice la audición, y era uno de mis coreógrafos favoritos,

que se llama Kevin Maher. Entonces fui a por la audición,

me cogieron, y estuve un año y medio por el mundo.

Cuando estás haciendo un show, los "backup dancers"

tienen que ser como... todo superlimpio.

Tenía el puño aquí y me decían "ponlo aquí".

Imagínate la exigencia de limpieza que requería eso, ¿sabes?

("Yo x ti, tú x mí" de Rosalía)

Es increíble trabajar para una artista a la que admiras.

# Yo por ti, tú por mí...

Para mí ella es una persona que lo hace todo con mucha pasión.

Su arte es increíble, y...

siempre, siempre que estoy en "backstage"

mirándola cuando ella canta, siempre me emociono muchísimo

y siempre me sale la lagrimilla, siempre.

# Colgando del cuello los juguetes...

# Rodea' de flores y billetes...

Realmente yo creo que fue el casting más "random"

de toda mi vida, porque yo iba desde Valencia hasta Barcelona,

pensando: "me tienen que coger, me van a coger".

Fui realmente porque me quedé sin trabajo.

Me acuerdo que cuando nos dijeron que era para Rosalía el casting

me tiré gran parte de ese fin de semana

escuchando su disco "Los Ángeles", y fue como una corazonada.

Me cogieron, me quedé allí esa semana, y hasta ahora.

Imagínate que estás encima de un escenario.

¿Qué sensación es la que vas a tener?

¿Qué le tienes que dar al público para que ellos reaccionen?

Tienes que tener muchísimo carisma,

muchísima presencia, tienes que sentirte segura,

porque si tú no estás segura, el público no te va a ver segura.

El jazzfunk nació para estar encima de un escenario.

Es como levantarme y respirar. Es lo mismo bailar.

Sé que Exon se va a dedicar 100 por 100 al baile hasta que pueda.

Después de ser bailarín quiero ser coreógrafo,

después quiero ser director artístico,

pero siempre me quiero dedicar al mundo del baile.

Para mí el baile es mi motor.

Es que estoy constantemente pensando en baile, en la danza.

Es mi vía de escape.

Es también lo que me crea ansiedad, es todo.

