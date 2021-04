"¿Por qué me etiquetas por cómo yo me muevo?", se lamenta Magali, una de las pioneras del dancehall en España, en este capítulo de Danz. La bailarina y coreógrafa defiende un estilo de baile que le apasiona y al que hoy dedica su vida. "Me he dado cuenta gracias a la danza que hay muchas cosas por las que luchar", subraya.

Magali Jou es uno de los grandes referentes del movimiento en la actualidad, junto a la artista Bad Gyal recorren España demostrando que lo que hacen es arte y nada más. Tiene una compañía que se llama Di Chicas con la que enseña este estilo a muchas jóvenes que tienen la ilusión de vivir del baile.

15.20 min Danz - Dancehall - Ver ahora

Tristemente, este tipo de danza, igual que el Twerk, sufre muchos estigmas y es continuamente denostado por ciertos sectores de la sociedad. "Había gente dentro de la comunidad de la danza urbana que nos estaban etiquetando como 'Di guarras'", cuenta la coreógrafa. Prejuicios de los que también habla en muchas entrevistas Bad Gyal. Hace poco, la artista lo comentaba con Henar Álvarez en el programa Buenismo Bien de la Cadena Ser: "El punto está en la mujer sola, la mujer como protagonista. No es un baile de salón, en el que el hombre lleva a la mujer. Ese es un poco el tema."

"Tengo un montón de colegas que se dedican al baile, que dan clases de baile y que sus bebés comen de cuando ellas mueven el culo", destaca sobre la polémica de unas clases de twerk que hace poco fueron canceladas en Galicia. "No está nada reñido con ser una persona seria", concluía. Palabras a las que Henar contestaba diciendo que el problema lo tenían ellos.

¿Qué es exactamente el dancehall? El dancehall es un género tradicional de música popular jamaicana que se originó en los años 70. Inicialmente, el dancehall era una versión del reggae y la música proveniente de los soundsystems. Estos hacían sonar canciones remezcladas -cuando ese concepto aún no existía- en los salones de baile (dance halls) que, pese a esta denominación, solían ser improvisados en la calle y frecuentados por las clases populares. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Bad Gyal Alba Pussy K Mana (@akabadgyal)“ “ Así lo define Rafa Red Volcom en este capítulo de Danz: "El dancehall en Jamaica se hace en las calles, de acera a acera. Toda la escena de baile está en el asfalto.” El bailarín y coreógrafo señala que esta cultura lo ha absorbido sin él quererlo. Ahora mismo, en su vida, todo tiene que ver con el dancehall. Rafa y Magali nos describen cómo han sido sus viajes a Jamaica para empaparse de esa cultura que los tiene atrapados. De esas travesías, Magali destaca: "Ellos el sexo lo conciben de una forma mucho más natural... El dancehall es un estilo de mucho empoderamiento." Aunque en nuestro país, de momento, sigue habiendo mucho tabú. Una de sus alumnas más aventajadas, Kendry Stylez, describe a la perfección cómo le afectó ese estigma y cómo su profesora le enseñó a quitarse esa idea de la cabeza. "Magali me decía: 'No tengas miedo a tocarte, no pasa nada. ¡Sóbate! Es tuyo…'” “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Magali Jou (@magalijou)“ “ A pesar de que en sus inicios se podría considerar un estilo machista y homófobo, el tiempo ha ido cambiando las reglas del juego y poniendo las cosas en su sitio. Poco a poco, la mujer ha tomado un rol mucho más empoderado y ha usado este baile para mostrarlo, aunque algunas letras sigan mostrando mensajes contradictorios. Desde principios de los 80, comenzaron a hacer acto de presencia DJ’s femeninas como Lady G, Lady Saw y Sister Nancy, y cantantes que se convirtieron en grandes referentes, como Diana King. Ha sido tal la evolución del dancehall, que ya es considerado por muchas personas una representación del mundo queer.