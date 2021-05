Acaba de salir uno de los carteles más esperados del año, y más en medio de una pandemia. Probablemente uno de los mejores carteles que se recuerdan. El anuncio de la doble edición, que el Primavera Sound prepara para el año que viene, está siendo muy comentado en redes. Aunque viendo los nombres que figuran en él, no nos extraña nada. Ahora mismo, tenemos unas ganas brutales de que pase el tiempo y de irnos de festi.

El prestigioso festival de música empezará el jueves 2 de junio y finalizará el domingo 12 de junio. Serán 11 días ininterrumpidos de conciertos con más de 11 artistas participantes. La mayoría tendrán lugar en el Parc del Fòrum durante dos fines de semana, del 2 al 4 de junio y del 9 al 11 de junio. Además, entre semana, del 5 al 8 de junio, el Primavera prepara una edición especial centrada en la ciudad, que llevará más de 150 conciertos repartidos por las diferentes salas de Barcelona.

“The Strokes, Tame Impala, Lorde, Gorillaz, Dua Lipa, Nick Cave, C Tangana, Dreamcatcher... El Primavera Sound 2022 ya tiene cartel (y precios).



-Un fin de semana: 245€ (+ gastos)

-Dos fines de semana: 425€ (+ gastos)

-Entrada de día: 110€ (+ gastos) pic.twitter.com/k8VE1gQf6D“ — Miguel Bermejo (@MiguelBermejo_) May 25, 2021

Aparte de esta vuelta por todo lo alto del festival, lo que más se está comentando en Twitter es la calidad y variedad de los artistas que formarán parte del mismo el próximo año. Y es que el cartel es una caja de sorpresas: que va desde la reconocidísima artista internacional Dua Lipa, a C. Tangana, pasando por Tame Impala, Lorde o Bad Gyal.

“Aquí le pregunté a Kaydy Cain: "¿para cuándo una reunión de La mafia del amor? Y me dijo algo así "para cuando alguien pueda pagarla, porque vale mucho dinero". Ya tenemos la respuesta, en el Primavera 2022. https://t.co/QJZLCKqmr0“ — Agustín G. Cascales (@agusgcascales) May 25, 2021

Muchos ya la han calificado como la edición más ambiciosa de los últimos tiempos. Y no es para menos, porque contar con The Strokes, Massive Attack, Nick Cave o Gorillaz en el mismo escenario no ocurre todos los días.

Massive Attack, Pavement, Tame Impala, Beck, The National, The Strokes, Gorillaz, Jorja Smith, Nick Cave & The Bad Seeds y Tyler, The Creator ejercerán como headliners durante el primer finde, mientras que el segundo estará coronado por Dua Lipa, Gorillaz, Interpol, Tyler, The Creator, Lorde, Massive Attack, The Strokes, Jorja Smith, Megan Thee Stallion, Tame Impala y Yeah Yeah Yeahs. Beck, Disclosure (Live), Interpol, Jamie xx, Jorja Smith, Megan Thee Stallion, Jehnny Beth, King Gizzard & The Lizard Wizard y Charli XCX serán algunos de los artistas y grupos que ofrecerán directos entre en el 5 y el 8 de junio en 'Primavera A La Ciutat'. Como cierre de todo el 12 de junio se celebrará un Brunch On The Beach protagonizado por Amelie Lens, Peggy Gou y Nina Kraviz que será el colofón a esta gran fiesta musical. Y atentos, porque aún quedan algunos nombres por confirmar.