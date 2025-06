Dollar Selmouni: "Después de grabar 'Hasta el cielo' sigo con los pies en el suelo, pero muy contento"

Dollar Selmouni se estrena como actor en Hasta el cielo, la película dirigida por Daniel Calparsoro que llega a nuestros cines el 18 de diciembre. En ella ha tenido que enfrentarse por primera vez a la presión que supone ponerse frente a las cámaras en un gran rodaje: "Estoy muy contento y con muchas ganas de hacerlo. Hemos estado muy cómodos y relajados grabando todas las escenas".

El cantante de origen argelino se ha ganado su lugar en la escena del hip hop gracias a su voz y multitud de composiciones dedicadas al amor que siente hacia los suyos, la calle, sus orígenes y a los valores que todo ello representa. Unos factores que, confiesa, también están presentes en Gitano, el papel que desempeña en el filme: "El personaje de Gitano soy yo. No vivo en Madrid, pero es muy parecida a lo que viene a ser mi vida. Me siento identificado con el papel, así que no ha sido tan difícil interpretarlo. Él es un chaval de la calle, no busques más. Es muy amigo de sus amigos, no los va a dejar tirados nunca. Y sigue con esa chispa de dulzura y alegría. Me dejaron hacer lo que quería y llegué a cambiar cosas del guion para hacerlo mío", indicaba.

Miguel Herrán: "Mi personaje tiene ambiciones sin límite" Uno de los protagonistas de este proyecto es Miguel Herrán. Le vimos dar el salto a ambos hemisferios tras interpretar a Río en La casa de papel. Sin embargo, el actor regresa a la gran pantalla gracias a Ángel, un chico del extrarradio de Madrid cuya ambición le hará sumergirse en todo tipo de negocios, pero ninguno de ellos será legal. "No soy una persona extremadamente ambiciosa. Tengo ambiciones, evidentemente, pero no las tengo sin límite. Yo no pisaría a nadie para conseguir mi objetivo, pero él sí", asegura el actor. 02.09 min Miguel Herrán: "Mi personaje tiene ambiciones sin límite y es capaz de pisar a quien sea para conseguir su objetivo" Gracias a una serie de robos, Ángel comienza a escalar rápidamente en el mundo del dinero negro y los abogados corruptos, lo que le llevará a ser acorralado por Duque (Fernando Cayo), un incansable detective que no parará hasta acabar con su carrera. El personaje interpretado por Miguel Herrán desoirá los consejos de su gente y poco a poco, descubrirá que el precio del poder es alto y tendrá que decidir entre su futuro como atracador y Estrella (Carolina Yuste), el amor de su vida. "Como amigo le diría mira, confórmate con lo que tienes. Para ya, monta un negocio legal y dedícate a vivir ahora que no te han pillado". Con estas palabras, el actor de Élite evidencia que la impulsividad y valentía de su personaje lo convertirán en todo un kamikaze capaz de poner en jaque cualquier ámbito de su vida con tal de asestar otro golpe mayor que el anterior. La adrenalina es su motor y el atraco, el vehículo donde encontrarla.