Es bien sabido que Operación Triunfo acaba de cumplir dos décadas. La celebración ha sido por todo lo alto, con un 24 horas en streaming emitido en RTVE Play, además de una gala especial con más de dos horas de música en directo. Sin embargo, las sorpresas no se reservaron solo para ese 22 de octubre, sino que, para ir abriendo boca, el canal de Youtube del programa fue entrevistando cada viernes a un antiguo concursante. La buena noticia es que este 20 al canal ha regresado con una segunda temporada llena de cariño e ilusión. Fue estrenada la semana pasada por Julia Medina y, en esta ocasión, ha sido Lorena Gómez, ganadora de la edición 2006, la que se ha sentado a charlar con Noemí Galera. ¡Mira todo lo que ha contado!

Un repaso por sus inicios Desde pequeña el arte corría por sus venas. Con nueves años vio un anuncio en la televisión para participar en Menudo show, fue ella misma la que llamo “por miedo a que mis padres me dijeran que no”, pero tuvo muchas suertes “porque siempre me han apoyado en todo”. La llevaron al casting en Barcelona, se puso muy nerviosa “y no pude cantar, al final hice playback”. Más tarde se presentó al Festival de la Canción en Benidorm y a otros muchos concursos y programas, “siempre cantando copla”, confiesa. Resulta que su ímpetu por el género folclórico por excelencia le venía de sus padres, andaluces los dos, y eso la llevó a apuntarse a la Casa de Andalucía de Lleida a los 7 años, además de asistir a clases de flamenco durante 10 años. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Lorena Gómez (@lorenagomez_)“ “ Todo cambió cuando se hizo mayor y se dio cuenta de que abrirse un hueco en este género “era muy complicado” y decidió empezar a cantar por Whitney Houston, “con mi inglés chapurreado”. Cogió confianza en ese género y, en 2005 llegó al casting de Operación Triunfo, en ese momento no la seleccionaron, pero en 2006 sí: “fuiste tú, Noe, quien me puso la pegatina, me diste la oportunidad, te debo mi carrera profesional a ti”. Tanto esfuerzo tuvo su recompensa y resultó ser la ganadora del talent show.

A punto de lanzar un nuevo trabajo Sacó discos al salir de OT, sin embargo, “este nuevo lo considero el primero porque aquello fue otra etapa, era muy joven”. Aún no puede contar cuándo verá la luz su último proyecto, pero sí ha adelantado que todas las canciones las ha compuesto ella superando su temor, porque “nunca me había atrevido a atreverme a componer”, cuenta Gómez. “Era una cosa que tenía ahí, pero me daba mucho respeto sacarlo. Al final me atreví porque tuve la suerte de que Pastora Soler cogió un tema mío”, explica la concursante, lo que le hice “coger confianza en mí y empezar a componer canciones, estoy aprendiendo mucho”. Un homenaje a sus 15 años en la música que la catalana quiere celebrar con un disco lleno de colaboraciones con artistas a los que admira y ama. Noemí Galera no ha conseguido sacarle más información al respecto, pero sí que nos quedamos con que el single saldrá pronto.