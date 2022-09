¿Tu nivel de sufrimiento aumenta cuando piensas que la gente habla de ti o que el mundo está en contra tuyo? ¿Lo pasas mal cuando te lo tomas todo como algo personal? ¡Relájate y aprende a manejar tu mente! Si pones en práctica estos tres consejos que ofrece la psicóloga Patricia Ramírez en 'Para Todos La', podrás vivir la vida con más serenidad.

No hace falta que todo el día estés justificando lo bueno y maravilloso que eres . Una persona segura y que se siente valiosa no necesita estar demostrando a todo el mundo lo bueno que es. Así que no trates de tener ese afán de demostrar que tienes valía e intentar hacer que los demás te respeten. Además, cuando vas justificándote acabas criticando a otras personas porque esa crítica a ti te revaloriza. Recuerda que tú eres maravilloso, seas como seas.

Lo que dices, tu manera de pensar, la decisión que has tomado… todo está bien . Si cada vez que eliges en la vida o hablas con otras personas, le das vueltas a lo qué dijiste y tratas de juzgarte y no aprobarte, terminarás con un nivel de ansiedad altísimo. Podrás vivir con más serenidad si simplemente aceptas la manera de ser que tiene s.

3. Un poquito de descontrol

Seguramente, en ocasiones tratas de controlar todo lo que ocurre a tu alrededor pensando que eso te va a dar seguridad pero la mayoría de las cosas no dependen de ti o no las puedes controlar. En la vida hay una parte de azar positivo y negativo. Aprender a vivir con esa incertidumbre, te llevará a no tener que ocuparte de aquello que realmente no está en tu mano.

¿No sería mucho más agradable poder vivir sin tener que demostrar nada a nadie, pudiendo ser tú mismo y dejando de atender aquello que no está bajo tu atención? Si quieres vivir una vida con más serenidad, sigue estos tres consejos que Patricia Ramírez da en 'Para Todos La 2'.