¿Te cuesta comer con tranquilidad? Es complicado evitar la ansiedad con la comida y más cuando la utilizamos para calmar emociones. En numerosas ocasiones usamos la prohibición, pero recursos como este nos hacen desear mucho más alimentos “prohibidos”.

Según la psicóloga Patricia Ramírez, no siempre hace falta tirar del autocontrol, sino que la clave está en cambiar nuestros hábitos de vida y que sean más saludables. En ‘Para Todos La 2’, programa disponible en RTVE Play, la experta en psicología te da seis consejos para que aprendas a comer con serenidad y modifiques tu manera de relacionarte con la comida.

1. Sustituye el autocontrol por hábitos y rutinas El autocontrol lo usamos para todo durante todo el día. Por ejemplo, si vas conduciendo, te autocontrolas para no gritar; si llegas a casa cansado, intentas ser paciente con tus hijos; en tu trabajo de atención al cliente te encuentras a personas desagradables con las que tienes que lidiar y te reprimes para no decirle cuatro cosas… Por lo que exigirnos control a la hora cenar quizás es demasiado. En cambio, si empiezas a automatizar una serie de rutinas y hábitos que sean saludables, cuando las lleves a la práctica no tendrás que pensar y no tendrás que tirar del autocontrol.

2. Define tu filosofía de vida en torno a la comida Como estamos sobreexpuestos a tanta información sobre lo que debemos comer y lo que no, tendrás que hacer una selección de quiénes son las personas de influencia para ti y determinar qué estilo de vida deseas tener en casa. Por ejemplo, si decides no tomar alcohol o no comer alimentos que contengan azúcar… Da igual lo que elijas, pero tener información y una filosofía en torno a tu conducta de alimentación te ayudará a tomar decisiones de una manera más sencilla. Un joven comiendo una hamburguesa Getty Images/iStockphoto iStock

3. Cuenta con un plan detallado Todo aquello que tengas por escrito y organizado te ayudará a comprometerte con un objetivo, en este caso, comer más saludable. Un plan detallado relacionado con la conducta de comer puede implicar seleccionar los menús para la semana. De esta manera, podrás elaborar la lista de la compra y no tener que estar pensando en lo que vas a cocinar porque cuando uno llega cansado a casa por la noche, lo que menos que le apetece es tomar decisiones.

4. Informa a los tuyos sobre tus cambios Si has decidido adquirir hábitos de alimentación de manera saludable y dejar de lado algún tipo de productos, es habitual que aquellos que te rodean, y que siguen comiendo de una forma menos sana, te insistan: “por un postre o una copita no pasa nada…” Por eso, es importante informar a los tuyos de que no te den estos mensajes y que respeten tu decisión. Así te ayudarán a comprometerte más con el objetivo que te has marcado.

5. Presta atención a la acción de comer Existe una relación entre atención y comida. Según la psicóloga Patricia Ramírez, una investigación ha determinado que cuando comemos utilizando el teléfono o viendo la televisión, perdemos la atención de lo que comemos y con ello perdemos hasta la capacidad del gusto e ingerimos mucho más.