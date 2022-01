¿Cómo alcanzar metas a largo plazo y no fracasar en el intento?

En enero solemos plantearnos los objetivos que queremos conseguir en el nuevo año pero las estadísticas dicen que después de dos o tres meses la mayoría de las personas los abandonamos. ¿Por qué? Suele ser porque no formulamos nuestros propósitos de una manera correcta. La psicóloga Patricia Ramírez plantea en ‘Para Todos La 2’ cuatro pasos para alcanzar metas a largo plazo.

En el plan de acción tienes que introducir sobre todo un cambio de rutina . La mayoría de los hábitos nocivos que tienes en este momento los realizas sin pensar, por eso son hábitos. Así que si decides cambiar a otro hábito, tendrás que cambiar las rutinas . Por ejemplo, si has decidido comer de manera saludable en casa, puedes empezar a comprar en un supermercado distinto porque al que vas ahora tienes la manera automática de comprar lo mismo.

4. Cambio de esquemas mentales

Se nos olvidan los propósitos no porque no tengamos fuerza de voluntad o porque nos falle el autocontrol sino porque simplemente se nos olvidan. Ponerte recordatorios visuales o auditivos hará que te involucres más con tus objetivos y no se te olviden.