Está demostrado que cuando observamos conductas violentas nos comportamos con más agresividad. Por lo tanto, ver imágenes que transmitan violencia en series, películas o videojuegos nos llevará a incrementar nuestra agresividad física y mental. Esto sucede en adultos, adolescentes y niños. Por eso es importante que, como padres y madres, controlemos nuestro comportamiento para ser un buen ejemplo a seguir, eduquemos en valores y limitemos el consumo de contenido no adecuado a los más pequeños.

¿Quieres saber más? Estos son los seis consejos que la psicóloga Patricia Ramírez ofrece en ‘Para Todos La 2’ para prevenir la violencia y la agresividad:

1. Madres y padres somos responsables de los contenidos

¿Cómo ponemos límites al contenido que visualizan nuestros hijos e hijas? Madres y padres somos responsables de los contenidos que ven. No se trata de estar todo el día controlando lo que ven en las pantallas sino de poner límites y de tener discusiones obligadas en casa. Ellos muchas veces no entienden por qué les decimos que no pero debemos explicárselo. Además, es importante respetar la edad recomendada en series, películas y videojuegos.