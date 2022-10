¿Has llegado a perder alguna oportunidad importante en tu vida por el miedo a no arriesgarte a cambiar algo? A algunas personas les cuesta mucho tomar decisiones como puede ser irse a otro trabajo, comprar un piso o comprarse un coche. Se focalizan más en las renuncias que van a tener a las ganancias que les puede suponer esa decisión.

En ‘Para Todos La 2’ la psicóloga Patricia Ramírez detalla cinco curiosidades que tienen que ver con la toma de decisiones y la percepción del riesgo.

2. Las personas optimistas son más objetivas analizando la información

No es lo mismo sentirse feliz que ser optimista. Una persona con optimismo es aquella que, ante la dificultad, se centra más en buscar soluciones que en recrearse en lo que no funciona. Los optimistas analizan mejor la información a la hora de tomar decisiones. Ante un mismo riesgo, las personas optimistas tienen más en cuenta la información desfavorable que las personas negativas, la información positiva.