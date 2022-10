Después de la vuelta de las vacaciones, setiembre es el mes de los propósitos. Deseamos cambiar de hábitos y, por ejemplo, dormir un poco más, organizarnos mejor, poder desconectar de la tecnología, tener una vida más saludable a través de la actividad física o nuestra dieta, dejar de fumar… En fin, tenemos por delante diferentes retos a los que nos queremos enfrentar.

El problema viene cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos cuesta empezar, y más aún, mantener un propósito en el tiempo. Así que lo primero de todo es que empieces aquello que quieras hacer. Puedes arrepentirte de cualquier cosa, pero no de no haberlo intentado. Y para ayudarte a que te comprometas con tus proyectos, en 'Para todos La 2' la psicóloga Patricia Ramírez te da siete consejos:

1. Define el rendimiento, no del resultado

El rendimiento es lo que tú tienes que hacer para cambiar, no lo que tienes que conseguir. Muchas veces lo que tenemos que alcanzar no depende de nosotros. Por ejemplo, no pienses en cuántos kilos tienes que perder, sino en intentar comer de manera saludable, practicar deporte y trabajar la saciedad.