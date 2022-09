7 consejos para conseguir un nuevo proyecto | Para Todos La 2

Después de la vuelta de las vacaciones, setiembre es el mes de los propósitos. Tenemos por delante diferentes retos a los que nos queremos enfrentar. El problema viene cuando sabemos lo que tenemos que hacer, pero nos cuesta empezar, y más aún, mantener un propósito en el tiempo. Así que lo primero de todo es que des un primer paso y empieces aquello que quieras hacer. Puedes arrepentirte de cualquier cosa, pero no de no haberlo intentado. Y para ayudarte a que te comprometas con tus proyectos, en 'Para todos La 2' la psicóloga Patricia Ramírez te da siete consejos: