6 consejos para ver lo positivo de no tener todo bajo control

La vida nos ha enseñado que tener control sobre cualquier situación nos da seguridad. Nos gusta planificar, organizar, tener nuestros asuntos controlados. Sin embargo, muchísimas veces ocurren situaciones en las que estamos fuera de control porque no dependen de nosotros. Cuando esto ocurre, tendemos a sentirnos inseguros y damos vueltas a las cosas pensando que así nos estamos responsabilizando de lo que nos preocupa pero lo único que conseguimos es incrementar nuestro nivel de ansiedad. ¿Por qué no miras la parte positiva de no tenerlo todo controlado?

En 'Para Todos La 2' la psicóloga Patricia Ramírez nos da seis consejos para ver los beneficios de no tener control:

1. Nos volvemos más creativos Cuando algo se escapa de lo que para nosotros es cómodo aprendemos a ser creativos. La falta de control, nos convierte en personas más creativas. ¿Por qué? Lo que está bajo control, nos permite anticiparnos, conocer los protocolos pero cuando algo se sale fuera de ese dominio, nos obliga a inventar nuevas maneras de hacer, de sentir, de pensar, de actuar…

2. Aprendemos a vivir con emociones incómodas Aunque parezca que uno tiene que estar siempre feliz, sereno y tranquilo y que ese sea el estado emocional apropiado para todo el mundo, las emociones como la ansiedad, la frustración, los celos o la envidia existen porque tienen un sentido evolutivo. Si no nos exponemos a vivir con esas emociones, tampoco sabremos qué nos están diciendo. La parte no controlable de la vida nos ayuda a convivir con esas emociones.

3. Fomentar la espontaneidad La falta de control nos ayuda a fomentar la espontaneidad. Cuando uno tiene todo controlado y está todo protocolizado al final nos falta esa chispa de la vida, que tiene que ver con la creatividad. Esa chispa nos ayuda a ser más espontáneos, más naturales.

4. Nos saca nuestra zona confortable En nuestra zona de confort las cosas se pueden prevenir, nos podemos anticipar, es un lugar seguro. Para crecer, tenemos que aprender a salir de esa zona confortable y la falta de control nos empujará a salir de ella.

5. Aprendemos caminos alternativos que nunca hubiéramos experimentado En la zona confortable y controlable siempre hacemos todo de la misma manera. Nuestro cerebro necesita que le demos un poco de esa adrenalina intentando hacer las cosas de manera distinta.