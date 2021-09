Cinco lecciones de cine (y de la vida) que nos dio 'Casablanca'

Subtitulado por Accesibilidad TVE.

Hoy os invitamos a ver la que probablemente es

la película más mítica de la historia, "Casablanca".

Un título imposible de imaginar hecho en otras circunstancias

que no fuera la perfecta maquinaria artístico-industrial

que fuero los estudios de Hollywood

en los que se juntaron los mayores talentos de toda las artes y oficios

que hacen posible que se hagan las películas.

Producida por Warner Bros., "Casablanca" es un mito en sí misma,

una historia romántica a más no poder,

ambientada en la Segunda Guerra Mundial,

mientras el mundo se derrumba para sus protagonistas,

Rick Blaine e Ilsa Lund, Humphrey Bogart e Ingrid Bergman,

un cínico sentimental y una joven idealista,

pero dejémoslo ahí que aunque la película es de 1942

no queremos hacer spoilers.

Tal vez mañana volemos en ese avión.

Basada en la obra teatral "Todos vienen al café de Rick",

por la que Warner pagó

los derechos de adaptación al cine más altos hasta la fecha

por una obra de teatro.

En el guión participaron

los hermanos Julius y Philip Epstein por un lado,

y Howard Koch por otro, escribiendo y reescribiendo unos

los que escribían otros en un sistema que no era inhabitual

en aquel viejo Hollywood en el que los productores

eran los verdaderos autores.

En mi opinión, si "Casablanca" hubiese terminado

con Bogart yéndose con Bergman, un final romántico convencional,

nunca se habría convertido en una leyenda.

-La verdad es que eres muy cínico, si me lo permites que te lo diga.

-Te lo permito.

La historia del guión de "Casablanca"

daría para toda una película pero dejémoslo en que buena parte

de la magia de la película proviene de esa confusión

existente entorno a la película misma en todas sus fases.

Más de una vez me he preguntado porqué no regresa usted a América.

La dirección corrió a cargo de Michael Curtiz,

cineasta de origen húngaro que ya había demostrado sobrada solvencia

en todo tipos de géneros, un tipo con tanto oficio como despótico

y a quien la reciente película húngara "Curtiz"

sitúa en el mismo rodaje de "Casablanca".

¡Action!

-Aquí, los afortunados con dinero, influencias o suerte,

obtenían visados...

"Casablanca" es ese lugar en el que todos aquellos que están en tránsito

esperan, esperan y esperan,

como dice la voz en off a comienzo de la película.

Esperaban...

Esperaban...

Esperaban...

Y cuando hay que esperar en tierra de nadie

qué mejor lugar para ir que el Café de Rick,

lugar mítico en la historia del cine,

ese local de arquitectura imposible regentado

por el americano Rick Blaine y donde se junta la gente más variopinta

a los que dan vida actores irrepetibles,

Peter Lorre, Sydney Greenstreet y sobre todo, Claude Rains,

como el capitán Louis Renault,

que compite con Rick a ver quién es más cínico.

Soy un oficial corrupto pero pobre.

Y además, claro están los nazis, con un magnífico Conrad Veidt.

Richard Blaine, americano desde 1937 no puede regresar a su país.

La resistencia y Sam, claro, al piano.

He reservado una mesa, Victor Laszlo.

Hasta que aparece Ilsa Lund con su marido,

el héroe antinazi, Victor Laszlo, interpretado por Paul Henreid

y todo el pasado vuelve al presente.

(Música de piano)

Nunca antes se había visto sufrir en la pantalla

a un tipo duro como Rick por el amor perdido de una mujer

lo que da lugar a momentos fijados

en la memoria de millones de espectadores en todo el mundo,

Woody Allen entre ellos, que homenajeo a la película y su final

en "Sueños de un seductor".

Por cierto, buena parte

de esa extraña sensación de vulnerabilidad de Ilsa

se corresponde con el hecho de que en realidad

al rodar esa escena no sabía con quién se quedaba,

cosas de Hollywood clásico y de una película mítica

en cuyo doblaje primitivo al castellano se obviaba

la condición de luchador por la república española de Rick Blaine.

Dios te bendiga.

Y que ha dejado para la historia unas cuantas frases

y momentos igualmente irrepetibles.

Louis,

presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.

Rodada íntegramente en estudios salvo su secuencia final,

"Casablanca" ganó tres Óscars,

mejor director, película y guión adaptado.

Cuenta que Ronald Reagan iba a hacer de Rick

tuvo muchas imitaciones e incluso dos series televisivas,

precuelas en realidad y diversas adaptaciones radiofónicas

Julius Epstein incluso quiso convertirla, por dos veces,

en un musical de Broadway.

Y Howard Hawks rodó "Tener y no tener"

porque le parecía inconcebible

que Bogart sufriera por el amor de una mujer,

de modo que le presentó a Lauren Bacall.

Escucha, Kitty, si no te vas con él te arrepentirás.

Ah, incluso Bugs Bunny interpretó a Rick Blaine

en el glorioso Cartoon de la Warner, "Carrotblanca".

En fin, podríamos hablar horas horas y horas de "Casablanca"

pero, ¿quién quiere oír hablar de "Casablanca" pudiendo verla?

Entonces no hablemos más.