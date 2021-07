La memoria de los pueblos que se grabó en súper 8

El nombre de la asociación, La Cosechadora, ya te sitúa en el campo. Se define como una asociación fotofílmica, así que de aquí solo puede salir una buena cosecha. Está en medio de la belleza agreste del Alto Tajo, en Peralejos de las Truchas, adonde volvió Nerea después de vivir un año en Irlanda y cinco en Uruguay. “Realmente regresé a España porque quería volver a mi pueblo”.

Nerea Moreno, 35 años muy activos, estudió Bellas Artes y su pasión por la fotografía y el audiovisual la llevó a explorar también el campo de la documentación. El amor por la imagen y el amor por su pueblo creó Guadalajara: objetivo tus recuerdos. “Es un proyecto que busca el cine doméstico relacionado con la provincia de Guadalajara, sobre todo para recoger la memoria de los pueblos. Lo hacemos en colaboración con la Diputación de Guadalajara y el Centro de la Fotografía y la Imagen Histórica de Guadalajara”. Lo cuenta mientras destripa un reproductor antiguo de fabricación española, del año 54, “utilizado antaño por la Sección Femenina de la Falange Española”. El local de la asociación está lleno de cámaras antiguas y reproductores que aún lo son más.

Hasta aquí han llegado para el proyecto unas 200 bobinas, sobre todo de Súper 8, “el formato más popular dentro del cine doméstico”. Sabe que, por sus manos enguantadas, pasa toda la memoria de la provincia, de esas escenas cotidianas que nos muestran lo que fuimos. “La importancia del cine doméstico es clara. Es muy rico en todos los sentidos, tiene todo tipo de relatos y nos representa a todos”, explica mientras monta la bobina de súper 8 en el reproductor. El súper 8 suena. Es la imperfección de lo grabado. Es cine puro en sábana blanca.

También ha recibido bobinas en 16 milímetros. Todo el material que llega hay que catalogarlo y documentarlo, saber de dónde viene y qué contiene. Y siempre, antes de digitalizarlo, se limpia: “Las bobinas de súper 8 suele venir en buen estado. Hay que repasar los empalmes, las perforaciones… pero en general están bien”.

Coloca la bobina en un escáner: “La idea es digitalizar para que la gente continúe guardando sus copias originales y tener un acceso fácil al contenido, pero es importante que guarden el original”. Nada se conserva mejor que lo analógico. En el ordenador guarda una pequeña grabación digitalizada donde se ve la iglesia de Peralejos y luego unas niñas bebiendo en la fuente. “Es mi familia. Estas imágenes las grabaron mi familia”, cuenta.

Dentro del fondo recuperado aparecen también los danzantes de la Octava del Corpus de Valverde de los Arroyos (Guadalajara). Bailan a ritmo, pero en silencio. Se grabaron sin audio: “En el audiovisual puedes ver el patrimonio inmaterial. Es uno de los mejores contenedores”.

Cuatro siglos llevan los danzantes con su baile a los pies del Ocejón. Los danzantes en súper 8 se guardan ahora en una caja de gallegas, en casa de José María Alonso, un investigador local de 71 años. “Aquí tendré unas 30 o 40 bobinas de súper 8 que Nerea ya ha catalogado. En solo tres minutos, cada bobina guarda una parte de la historia de nuestro pueblo. Y, una vez que lo tienes digitalizado, has salvado la colección”, cuenta mientras proyecta la Danza de la Cruz, en la era del pueblo.

“Esto lo grabé yo. Ahí está mi tío Bernardo y los demás sacerdotes”. Su tío Bernardo, de Valverde y cura en otros pueblos, se compró un cámara de súper 8. “Era un enamorado del pueblo y ya en el año sesentaytantos comenzó a grabar cosas: paisajes, las celebraciones familiares, las fiestas, las danzas…” Y la Octava del Corpus, por supuesto. Es una seña de identidad del pueblo. Ser danzante pasa de generación en generación, aunque solo pueden bailar hombres.

María Benito, 88 años, guarda todavía el traje de su marido, que ya no está. Abre una caja y saca un puñado colorido de flores. Se llama gorra. Pregunto quién lo ha confeccionado. ¡Pues quién lo va a hacer!, responde moviendo las mismas manos que pusieron una a una las flores. El mantón que guarda, y que lució su marido, viene de generaciones anteriores. “Yo creo que sin el mantón no luce el traje”, asegura. Es una reliquia centenaria “que no he dejado apolillar, ehhh”. Lo guarda con cuidado.

La Octava del Corpus ha estado siempre en la memoria colectiva de Valverde y, ahora también, en la memoria protegida con la pátina del súper 8.