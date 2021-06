Angelina Jolie es sinónimo de estilo y elegancia. Es la reina de la alfombra roja, pero también triunfa con cualquier básico. Fanática del 'menos es más', la actriz ha dado con el conjunto perfecto para el día a día, ¡y no se lo quita ni con lejía! En estas últimas semanas lo ha llevado en varias ocasiones para pasear por las calles de Nueva York. Cómoda, sencilla, lo suficientemente fresquita para afrontar un día caluroso en la Gran Manzana, pero no por ello menos elegante. ¡Nos encanta su elección! ¿Y a ti?

Angelina lleva en la imagen una falda gris de corte midi con vuelo y pinzas con un toque royal que bien podría prestarle a la reina Letizia, muy de su estilo también. Para la parte de arriba, una camiseta blanca con bolsillo a la altura del pecho, un básico que nunca falla. Así demuestra que a ella no le hace falta esforzarse mucho para brillar. No es la primera vez que la vemos vestir esta prenda, que le encanta y a nosotras también. La camiseta blanca que lucía en Inocencia interrumpida la convirtió en todo un mito erótico. Una película que le valió su primer Oscar a la mejor actriz secundaria.

Angelina Jolie paseando por Nueva York

Eso sí, ella nunca repite accesorios. El outfit acepta muchas combinaciones y no hay que subestimar el poder de los accesorios. Son perfectos para dar un toque distinto al look. Como ella, lo podemos llevar con unas sandalias de pala en color ocre, con un poquito de tacón para estilizar aun más la figura, decoradas con una especie de hebilla plateada. Estas son del disñador Salvatore Ferragamo, una de sus preferidas y que utiliza mucho. En su segundo outfit ha preferido optar por unos zapatos de salón cerrados en punta en color nude. Quizás en el cielo de Nueva York se veían nubes y la actriz ha preferido ser precavida para no acabar empapada. ¿Qué combinación te convence más?

Angelina Jolie paseando por Nueva York GTRES Exclusivo / Exclusive