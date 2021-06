Álex Casademunt siempre permanecerá en nuestros oídos y corazones. El mundo se despidió del cantante el 2 de marzo de 2021, cuando murió trágica y repentinamente por un acidente de tráfico. Sin embargo, son muchos los fans y compañeros de profesión que continúan teniéndole presente en el día a día y le echan de menos, desde la familia de Operación triunfo hasta los amigos y familiares más cercanos al cantante. De hecho, su hermano Joan decidió publicar la canción póstuma de Álex Casademunt Otra oportunidad, donde él también canta y colabora, porque es lo que su hermano siempre quiso: llegar a la gente a través de su música. En RTVE Digital recordamos a Álex Casademunt y con sus mejores actuaciones del cantante en OT.

Las mejores actuaciones de Álex Casademunt en el canal de YouTube RTVE Música

Es el último vídeo que se ha subido al canal de música de RTVE, donde Álex canta Yo te voy a amar, una balada preciosa donde canta: "Amor, yo estaré por siempre a tu lado, nunca me alejaré". Y ahora que tanto falta y se le echa de menos, los fans han dejado enternecedores comentarios en el vídeo como "Álex, cómo se te extraña todavía no puedo creer que ya no estés más en este mundo" o "Te queremos, Álex".

Álex Casademunt también cantó junto a sus compañeros de la academia en diferentes galas como En navidad, donde Álex canta junto a David Bustamante y Javián. Se trata de un tema de lo más colorido y vívido donde el resto de compañeros de OT cantan los coros para dadrle alegría a la festividad de la Navidad con alegres y típicos villancicos.

¿Y qué decir de Mira ven ven? Una canción con ritmos latinos que Álex Casademunt cantó sobre el escenario de OT con David Bisbal y Javián... ¡con baile incluido! La actuación es tan mítica que acumula ya más de 100000 reproducciones en el canal.

El trío formado por David Bustamante, Javián y Álex Casademunt gustó tanto que repitieron varias veces sobre el escenario de OT. En este caso se trata de Mariana Bambo, donde los tres bailaban de manera conjunta y alegraban al público con la música. ¿Te acuerdas de la tercera gala de Operación triunfo? Vuelve a disfrutar de ella ahora.

La lección de Álex Casademunt a sus compañeras de OT fue una y muy sencilla: vivir la vida como si cada momento fuese el último. Natalia es algo que tiene en su mente cada día desde que murió Álex Casademunt, como aquella vez que cantaron juntos en la cuarta gala de OT 2001 la balada Te extraño, te olvido, te amo, que seguramente sea una de las frases que más haya repetido la familia de OT a Álex porque viven en ellos su recuerdo.

Pisando fuerte es como entró Álex Casademunt en OT 2001 y como siempre será recordado: como un cantante que siguió aprendiendo durante años, pero nunca dejó de luchar por su sueño: la música. En esta canción Álex se dejó la piel por transmitir emoción con su voz.

