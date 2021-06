Javier Rey: "De pequeño no soñaba con ser actor, sino con ser deportista"

Confiesa Javier Rey a Días de Cine que lo que quería ser, su sueño de niño, era ser deportista profesional. Y lo intentó, en modo ciclista, tratando de conquistar la gloria a golpe de pedal. El ciclismo es una gran metáfora de la vida, cosa que conocemos los que lo practicamos y nos hemos enfrentado en soledad a largas subidas por cuestas imposibles. Pero en un momento dado Javier Rey se dio cuenta de que aquello no iba a darle la gloria y sí mucho sufrimiento, de modo que decidió cambiar de horizonte en su Galicia natal, en su pueblo, mirando casi de casualidad a un mundo sin referentes entre los suyos: la interpretación.

Casualidades de la vida, igual que quizás un día ves una bicicleta, te subes y acabas siendo nadador del Tour de Francia, quizás un día topas con un profesor de interpretación y acabas interpretando a Sito Miñanco en Fariña. Echando la vista atrás a Javier Rey le parece que se ha ahorrado mucho sufrimiento físico colgando la bicicleta, pero a la hora de compararlo con el esfuerzo mental que le supone meterse en la piel de los personajes que interpreta, en cuál de los dos mundos hay más esfuerzo. Y también reconoce muy en modo gallego, qué de haber ido ciclista profesional, su carrera y sus posibles éxitos o fracasos, ya habrían terminado hace unos cuantos años, mientras que, en su carrera de fondo de actor, tiene muchísimo más tiempo por delante para luchar por etapas, por metas volantes, por regularidad, por la montaña y por el maillot amarillo.

La casa del caracol en el Festival de Cine de Málaga

Le vimos en el verano que vivimos haciendo una película romántica al uso, o en un registro radicalmente contrario, una película no del uso del cine español cómo es orígenes secretos, en la que hacía de un policía demasiado serio en una película que no se tomaba demasiado en serio a los tipos como él, para acabar precisamente con capa de superhéroe. Ahora le vemos en La casa del caracol, película participada por Radio Televisión Española que acaba de presentarse en el Festival de Cine de Málaga, y en la que su look nos recuerda, o eso me parece a mí, al de ese Sito Miñanco que bordó en Fariña.