La novena edición de MasterChef está en pleno apogeo. Hemos presenciado una repesca muy emocionante en la que María volvía a las cocinas la misma noche en la que Pepe, ‘un tío grande’ como le han apodado sus compañeros, se despedía del programa por una prueba de eliminación con chocolate.

03.24 min Pepe se convierte en el séptimo expulsado de MasterChef 9

Ahora desde casa, Pepe lo ha revivido todo de una manera muy especial y se cita con RTVE Digital para contarnos como ha sido su experiencia en MasterChef, sus futuros proyectos culinarios y musicales e incluso se ha atrevido a tocarnos una de sus canciones.

“Despedimos de las cocinas al gran @PepeMChef9. ¡Gracias aspirante por tu buen rollo, tu trabajo y carisma! Ya formas parte de la familia #MasterChef https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/PcecRtgMfG“ — MasterChef (@MasterChef_es) June 1, 2021

Desde ya mismo, Pepe forma parte de la familia de MasterChef y se ha despedido del programa por una prueba con chocolate: “Tantas alegrías que me ha dado y me ha mandado para casa”. Se enfrentó a Amelicious en la prueba final y lo cierto es que tanto en la gala como después, reconoce que ella fue mejor: “Una pena porque me cae muy bien y estuvo guay. Fue una prueba muy divertida pero la verdad es que me machacó. Probé su postre, probé el mío… y en casa te lo comes pero para MasterChef no estaba. Osea que fue justo”.

El plato que le condenó a la expulsión fue un postre de chocolate al que bautizó como ‘Oh mama what a disaster’ viendo la crítica que se le venía encima. Y a día de hoy, sigue reconociendo sus fallos: “De cuatro elaboraciones, dos fueron un fiasco. No habíamos utilizado mucho el nitrógeno y de repente tenía una pelota de hielo con chocolate. Me salió una guarrada. Que tampoco estaba mal, era chocolate congelado, pero no era helado”.

“Que pena Pepe!! Has sido un aspirante genial �� Gracias!! @MasterChef_es“ — Samantha de España (@SamySpain) June 1, 2021

La repostería, la asignatura más difícil de MasterChef La repostería es muy temida por todos los aspirantes que han pasado por el programa. Probablemente sea la parte más delicada de la gastronomía y ha condenado a la expulsión incluso a los mejores concursantes, como es el caso de Pepe, que nos explica cuáles son sus particularidades: “Todas las elaboraciones en repostería tienen una base de mantequilla, harina, leche, nata, azúcar. Lo único que cambian son las proporciones y los tiempos. Entonces es fácil si tienes la receta y lo haces tranquilo, pero a la mínima que varíes cositas pequeñas te condena en un programa como este”.

Pepe, líder natural en la prueba por equipos Es una lástima que Pepe se haya marchado porque fue de los mejores en la prueba por equipos en la que casi sin querer, asumió el mando para liderar a los suyos tomando decisiones, metiendo caña y trabajando como el que más: “Si que es verdad que pude tomar un poco el mando, no fue por hacerme el guay, pero salió así y estuve cómodo y me moló. No me gustaba en otros exteriores cuando te decían que eres el capitán y el hecho de no tenerlo hizo que sacase un poquito más de garrita”. “¡Qué maravilla el gran @PepeMChef9 brillando como se merece! Felicidades por tu trabajo aspirante https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/GcfiZCYqf4“ — MasterChef (@MasterChef_es) June 1, 2021

Los jueces le pusieron la etiqueta de ‘lento’ de la edición Tanto los jueces como algunos de sus compañeros, han llegado a ‘tachar’ a Pepe de lento por su actitud y él mismo dice que es su manera de ser, pero que de lento nada y que trabajar, ha trabajado muchísimo: “He estado currando mucho, a lo mejor a través de la tele ha podido parecer que haya sido lento. Pero tampoco soy un tío eléctrico como puede ser Fran, a veces la pausa puede venir muy bien, levantar la cabeza y pensar que es lo que vas a hacer. Pero creo que he currado bastante mejor de lo que podía parecer cuando me llamaban lento”. 02.59 min ¡Te mereces una siesta Pepe!

El estrés de las pruebas exteriores Las pruebas por equipos se suelen caracterizar por el desorden, el estrés y los gritos. Y a Pepe le veíamos más tranquilo en este aspecto, trabajaba a su ritmo ajeno a las polémicas del grupo. Y hoy nos ha confesado que aquello le parecía un horror: “Se chillaba demasiado, te diré que éramos menos los que nos daba igual las cámaras e íbamos ahí a cocinar y otros que bueno, que cocinando… estaban muy pendientes de las cámaras. Pero no digo nombres que no he venido a discutir con nadie”. “MasterChef es como una montaña, sufres para llegar a la cima pero las vistas merecen la pena“ 03.18 min ¿Que piensa Ofelia de la repesca de María?

“Los jueces son unos cachondos” Tanto Jordi como Pepe y Samantha son parte fundamental del programa y calan hondo en los aspirantes, como es el caso de Pepe, que ha tratado de empaparse de todo lo que han hecho: “Son maravillosos, muy simpáticos, nos han dado mucha caña pero muy bien. Son unos cachondos, como se les ve en la tele. Cuando se ponían a trabajar con nosotros en los exteriores tenían una calma que a lo mejor no era la mía, pero yo admiraba y trataba de emular. Una manera pausada y eficiente, de eso traté de aprender y me di cuenta de que son gente grande en lo suyo".

Futuros proyectos ‘gastro – musicales’ Aprovechando los conocimientos adquiridos, las nuevas amistades y el tirón mediático, Pepe nos adelanta qué es lo que tiene pensado a partir de ahora y la verdad es que la idea pinta muy bien. Quiere mezclar su música con la cocina: “Tengo grabadas 5 recetas con aspirantes de años anteriores y voy a seguir subiendo cosas porque hemos venido a jugar”.