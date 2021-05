Ya estamos en pleno ecuador de la novena edición de MasterChef y Alicia ha sido la última aspirante en abandonar los fogones. Un falló garrafal con la carrillera la sentenció y de hecho ella misma lo reconocía al dar un sincero paso adelante cuando Pepe Rodríguez les preguntó quién había cocinado peor.

Ahora que ya ha pasado todo y con Alicia fuera del talent, se ha citado con RTVE Digital para contarnos su experiencia en el programa, todo lo que ha aprendido a lo largo del concurso y su futuro proyecto relacionado con la cocina y con el entretenimiento.

“Esta noche despedimos a nuestra querida @AliciaMChef9. ¡Gracias por llenar de luz las cocinas! Te queremos mucho, eres increíble https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/W0njbRGb7g“ — MasterChef (@MasterChef_es) May 18, 2021

“Fueron momentos muy emocionantes, me encuentro muy feliz de mi paso por el programa, me fui con muchísima alegría que creo que es como hay que tomarse todo en esta vida, con optimismo y aprovechando lo bueno” dice Alicia ahora que lo ve todo con perspectiva. Se considera una mujer optimista y está claro que eso le ha ayudado a lo largo de la edición.

En cuanto a los nervios en la decisión final, asegura que los jueces son expertos en ello: “Dentro del cariño, te llevan al límite, ese es el truco claro, y ahí estamos todos con los nervios a flor de piel”. La exaspirante asegura que no es lo mismo verlo desde la tele que estar ahí dentro y que las emociones están a flor de piel: “Esto hay que vivirlo y no contarlo, porque si en algo son especialistas los jueces es en ponerte al límite total, entonces te dejan como un trapillo y sólo quieres que te consuelen”.

Jiaping y María, sus mejores aliadas de MasterChef han significado mucho para Alicia y han forjado una relación que seguramente les una para siempre, porque nos confiesa que no sólo han cocinado, sino que ha ido mucho más allá de eso: “Me han aportado muchísimo, dormía con Jiaping y nos hemos echado unas risazas… somo ‘Pili y Mili’. Me ha encantado conocerla, estuve viendo la gala con ella que además nos hicimos una barbacoa”.

03.00 min Alicia abandona las cocinas entre abrazos de María y Jiaping

De María, nos confiesa que tienen muchísimas en común y que eso las ha acercado: “Somos las dos muy machegas aunque el mancheguismo se le note un poquito más a ella. Es una bellísima persona y la quiero un montón, y en general a todos mis compañeros, han sido todos muy buenos y hemos hecho un buen equipo”.

La habitación de Alicia fue el epicentro de la casa de MasterChef “Fui la ‘coach’ de la casa“ Siemre decimos que MasterChef es un concurso de cocina y no de convivencia pero claro, los aspirantes viven juntos y aislados en una casa en la que pasa de todo. Y Alicia nos ha contado alguna curiosidad que no se ha visto en pantalla: “Mi habitación era como un consultorio. Cuando alguien estaba mal, llamaba a mi puerta y como tenía un poco el rol de la mayor, con un discursito intentaba ayudar en la medida de lo posible”. 01.12 min Alicia dice adiós a la casa y a sus compañeros Eso sí, asegura que eso de vivir con tanta gente con personalidades distintas le ha recordado a la infancia: “Lo de vivir todos juntos es un poco como volver a los campamentos de los 11 años y me costó un poco al principio. Pero yo me intento llevar bien con todo el mundo y poner paz, la verdad que ha sido más fácil de lo que yo pensaba”. Al final, como decíamos, Alicia es optimista y a pesar de cualquier rifi rafe, se sincera y admite que “eso ha sido lo mejor de toda esta experiencia, llevarme a esta gente”.

Un fallo le condenó a la expulsión Alicia asumió desde el primer momento su fallo y admite que se le quemó un poco el plato: “se me agarraron las carrilleras. Para este tipo de carne iba muy pillada de tiempo, los nervios juegan malas pasadas y en este concurso un fallo te manda a la calle”. “Mea culpa“ Y como decía antes, sus consejos de ‘coach’ se los aplica también a ella misma y como se suele decir, Alicia siempre ve el vaso medio vacío: “No hay que desanimarse porque en la vida real, tenemos más oportunidades. Es decir, no hay que deprimirse, ni tomárselo a mal ni auto culparse de nada porque los errores sirven para aprender”.

Alicia es muy buena amiga de María Escoté y de Alejandro Palomo Para sorpresa de todos, Alicia y María Escoté son amigas desde hace veinte años y debido a su trabajo, Alicia conoce y tiene muy buena relación también con Alejandro Palomo y se quedó sorprendida al verles en el mismísimo plató de MasterChef: “A María la conozco desde que tengo 25 años, íbamos al gimnasio y luego íbamos a la cañita de después. A Palomo le conozco por mi trabajo, una revista de moda en la que le hemos publicado un montón de cosas, hemos hecho colaboraciones con él”. “Por si no lo sabías @AliciaMChef9 conoce muy bien a @Mariaescote. La fantástica jueza de @MaestrosCostura https://t.co/5KB3O2GWnE #MasterChef pic.twitter.com/7azqSA96Pe“ — MasterChef (@MasterChef_es) May 18, 2021 Además les dio a probar su plato en una prueba conjunta que cocinó junto a su amiga María y que asegura que fue su mejor momento en el programa: “Es la prueba con la que mejor me lo he pasado y en la que más he disfrutado del cocinado. Estábamos muy coordinadas, nos reímos mucho y estaba además un jurado muy especial”. Éste es el plato que cocinaron: Receta "Las Olsen en el SHA" de arroz negro, verduras y calamar de Alicia RTVE.es