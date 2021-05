Jedet no se muerde la lengua y dice las cosas tal y como las piensa o las siente. “De hecho, por la lengua que tengo estoy vetada en muchos sitios a la hora de trabajar”, reconoce en este Iconos Playz la polifacética artista. Precisamente esa manera de hablar sin apenas filtros, ni florituras, es lo que más nos gusta de ella. Un rasgo de su personalidad que Carmen Jedet Izquierdo Sánchez deja muy patente en esta entrevista.

“Yo digo lo que quiero y hago lo que quiero, siempre” En su día a día, y sobre todo en su trabajo, es exigente y muy clara. Ella misma sabe que esto a veces puede ser una virtud o un defecto. “Si un hombre exige lo mismo que yo, que es que tomes en serio y con respeto mi trabajo, es un jefazo, pero yo soy una zorra”, apunta. Es plenamente consciente de que esta actitud le ha cerrado algunas puertas, pero le abierto otras muchas. Este año, sin ir más lejos, Jedet recibió el Premio Ondas por su interpretación de Cristina Ortiz en la serie ‘Veneno’. Pero este no es su único logro, ni siquiera el más importante a lo largo de su carrera. La frase “se ha hecho a sí misma” en ella cobra más sentido que nunca. Su vida no ha sido precisamente un camino de rosas, pero ha sabido afrontar los obstáculos que se le presentaban con pasión, fuerza y perseverancia. “He tenido momentos, como todas las mujeres lamentablemente, de ser agredida verbal o físicamente… Pero no por ser Jedet, sino por ser mujer”, admite con desasosiego la actriz.

" Ver esta publicación en Instagram "Una publicación compartida de JEDET (@lajedet)" "

" Ver esta publicación en Instagram "Una publicación compartida de JEDET (@lajedet)" "