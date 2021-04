Alex, tercer expulsado de MasterChef, opina sobre Ofelia

La expulsión de Alex en la novena edición de MasterChef nos ha dejado a todos en shock. Para muchos era el perfecto ganador y con su constancia, lucha y perseverancia, se ganó con creces el cariño de la audiencia y logró posicionarse como uno de los favoritos. Ahora le tenemos que decir adiós, pero quién sabe, lo mismo podemos verle pronto en la repesca. ¡Estamos deseando descubrirlo!

“Estoy un poco decepcionado y triste de no haber podido mostrar de lo que soy capaz”

Ya sabemos que el concursante se caracteriza por ser un guerrero. Le vimos dándolo todo en la prueba de expulsión, en la cada vez más famosa “batalla de la mantequilla”, pese a que no salió airoso de ella, nos ha confesado que disfrutó mucho del cocinado, que era su principal objetivo: “Los últimos 20 minutos fueron espectaculares. Los disfruté mucho”, cita.

Sin embargo, irse de las cocinas siempre es muy duro, más aún cuando ya has creado un vínculo tan fuerte con los compañeros y los jueces. Para el chef de padre palestino y madre española, ha sido muy duro: “Estoy un poco decepcionado y triste de no haber podido mostrar de lo que soy capaz”. Aun así, Alex es muy exigente y muy profesional y reconoce que su lenguado a la meunière no estuvo a la altura: “Sabía que mi plato era fallido. Y MasterChef es así, el talent de cocina más importante y más duro y no puedes fallar”, señala.