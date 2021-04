Las duras declaraciones de Ofelia a su equipo

"Yo creo que Arnau se basó en hacer su equipo en función de la gente a la que podía mandarle mejor", así entró Ofelia en la prueba de eliminación elevando las llamas de la noche y calentando a todos sus compañeros. Desde que comenzó esta novena edición la aspirante ha demostrado que no tiene pelos en la lengua y no se ha cortado al describir las diferentes relaciones que tiene con sus compañeros. "Era más fácil que todo esto. La estrategia mia era clarísima y era un equipo sin Ofelia", respondía Arnau a las duras declaraciones de su compañera que le acusaban a él de estratega. A Ofelia le resulta muy facil trabajar con aspirantes con los que conecta, ha demostrado que, por ejemplo, Amelicious es una de sus grandes amigas en las cocinas. Sin embargo, sí que no sabe trabajar con aquellos con los que no se siente cómoda de ahí las duras acusaciones a María por ejemplo. "Ella se cree la Barbie de Tomelloso y yo prefiero ser la normal de Santiago".

"A mí estas situaciones de que el grupo me odie las he vivido en muchas otras ocasiones porque soy muy intensa. Soy hiperactiva diagnosticada desde los seis años, entonces o me amas o me odias. Pero, no me preocupa, yo siempre intento estar positiva y no hundirme con lo que piense el resto de la gente". Y bueno, esa es un poco la reacción del público también en redes sociales. Ofelia está creando una división absoluta entre los fans del programa. Para algunos la aspirante es completamente fundamental ya que se divierten mucho con ella noche tras noche.Y, además, piensan que tiene potencial para crecer dentro de las cocinas. Para otros, su caracter es demasiado extremo y le acusan de ser demasiado criticona en las cocinas. Además, es una aspirante sin filtro a la hora de hablar de los demás y esto le lleva a generar conflictos entre el resto.

01.23 min Ofelia critíca la capitanía de Arnau

"Lo blanco me despierta que tengo 29 años y aún no estoy casada. Y yo con 29 me imaginaba casada, con hijos y haciendo bizcochos para la clase del pequeño". Ofelia es muy conservadora y así se presentó desde el inicio de la temporada. De ahí, posiblemente, que relacionarse con perfiles tan opuestos a ella como María le pongan entre la espada y la pared. Eso sí, estamos completamente seguros de que MasterChef servirá a la aspirante gallega para abrir su mente y conocerse mucho mejor. Además, aprenderá a trabajar en equipo y entender a los demás. Algo muy importante para la vida en general.