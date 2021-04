La novena edición de MasterChef arranca más fuerte que nunca con quince aspirantes que han superado un casting de más de 70.000 personas. Récord absoluto en la historia del programa. Jesús, ha sido el primero en abandonar los fogones más exigentes de la televisión y en RTVE Digital hemos charlado con él sobre su paso por el programa. La verdad que ha sido breve pero intenso.

Con 69 años, Jesús es el más mayor de la nueva familia de MasterChef pero la edad nunca ha sido un problema para él: “Date cuenta que a algunos de los aspirantes les paso medio siglo, pero tampoco es un problema de edad, solo que a veces las cosas salen mejor o peor”.

La lamprea sentenció a Jesús

Ya son nueve ediciones y los fans de MasterChef saben que el listón está muy alto desde el primer minuto. Y la prueba de expulsión puso contra las cuerdas a más de un aspirante con un producto poco común: la lamprea. Jesús la había probado pero nunca la había cocinado y le resultó más complicado de lo que esperaba: “Cuando le ves la boca a la lamprea te echas a temblar, y además viva. Daba bastante repelús… Limpiarla fue una escabechina”.

04.35 min María prueba el terrible plato de Jesús

“No di la talla eso está clarísimo. Quizás haya sido mejor así“

Jesús presentó su plato como ‘vampirilla gallega’ pero la realidad fue un guiso mal cocinado que no cumplía con los requisitos que le pedían los jueces. No respetó el producto, no se organizó bien durante el cocinado y el emplatado final tampoco cumplía con las expectativas de la prueba. Aún así, Jesús nos ha demostrado ser siempre muy optimista y el prefiere ver el lado bueno de las cosas: “El guiso no quedó nada mal, lo que pasa es que es para marineros fuertes, no para un apertivín’”.

Aun así, reconoce sus errores y asume la valoración de los jueces: “Fue una crítica fenomenal, la verdad que cometí bastantes fallos en ese momento y tienen toda la razón. No puedo decir otra cosa”.