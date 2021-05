Vero se convierte en la cuarta expulsada de novena edición de MasterChef y lo hace en una noche llena de tensión y de nervios en la que se jugó la expulsión con su gran amiga María. Su participación en el programa acaba igual que empieza: con el bacalao. La aspirante se complicó demasiado en la prueba de eliminación y se despide para siempre de las cocinas de MasterChef.

““Aunque debería de estar súper contenta porque me quedo una semana más en el concurso. Estoy súper triste y súper desanimada porque Vero para mí es todo, es mi otro yo, la persona que cuento para todo”, decía @mariamchef9 al subir a la galería #MasterChef pic.twitter.com/IXqFSA35lm“ — MasterChef (@MasterChef_es) May 11, 2021

Vivimos una noche cargada de emociones en el último programa en la que Ofelia despuntó como capitana y empezó a dar pistas sobre la estrategia que está siguiendo. Vero y Ofelia han tenido una relación especial a lo largo del concurso, como una montaña rusa, a veces estaban bien y otras muy mal. Le hemos preguntado a Vero sobre eso y más en un encuentro con RTVE Digital… ¡No se ha mordido la lengua!

02.34 min Vero se despide de las cocinas frente a una emocionada María

Se jugó la expulsión con su mejor amiga María y Vero se han convertido en uña y carne a lo largo de la edición, y el destino es tan caprichoso que ambas se jugaron la eliminación en una prueba libre. A pesar de presentar dos platos bastante correctos, Vero considera justa su expulsión: “Ella (María) es muy buena y lo va a pelear muy bien y el jurado lo está viendo. Ella está 100% volcada y me parece muy bien que le den la oportunidad a ella". De hecho, parece que María, además de su amiga, es su gran apuesta este año: “Si tienen que elegir entre las dos me parece perfecto. Si me dices de otros a lo mejor no, pero si me tienen que cortar la cabeza para salvar el culo de María me parece hasta bien, fíjate en lo que te digo”.

Entró gracias al bacalao y se despide por culpa del bacalao Vero cierra el círculo de MasterChef con un producto muy familiar para ella: el bacalao. A pesar de haberlo cocinado en numerosas ocasiones, aquí tuvo algún fallo que los jueces decidieron penalizar… y ella no se lo esperaba para nada: “Yo no arriesgue nada, hice algo que sabía que estaba bien. Estaba 100% segura de lo que iba a hacer con el bacalao. Fui a lo seguro, pero no gustó”.

Su pique con Jordi se hizo viral Uno de los momentos más recordados de la noche fue el ‘rifi rafe’ que Vero tuvo con Jordi Cruz en el momento de la valoración. No estaba contenta con lo que estaba escuchando y su cara fue un poema… y de lo más comentado en las redes. Asegura no está enfadada con Jordi para nada, y que su reacción es hasta normal: “Yo ya sé que pongo caras, lo sé. Que toda España ha visto mis caras, lo sé y lo entiendo. Que me lo dice hasta mi marido pero bueno, que me salen así”. E insiste con que su plato era correcto y mereció un poquito más: “Estaba totalmente segura de mi plato y cuando me presento ahí tan feliz y empiezan a sacar cepillo y a peinarme, pues es normal que tuviera cara de jota”. “Flipando con Vero enfrentándose a Jordi #MasterChef pic.twitter.com/o42woLptTq“ — MasterChef (@MasterChef_es) May 11, 2021

Ofelia, hasta en la sopa Ofelia está siendo una de las concursantes más destacadas de la edición. Por su cocina, pero también por su actitud y comportamientos. Parece una montaña rusa y sus compañeros empiezan a distanciarse de ella. “Lo de Ofelia es una falta de compañerismo“ A Vero no le ha hecho ninguna gracia que Ofelia cambie de actitud cuando más le interese y la señala directamente: “Si otro compañero es el capitán y se pone a jugar, a cantar y a bailar… emmm ¿Qué estás haciendo? ¿No te das cuenta que vamos a eliminación? Ella se ha salvado pero otros compañeros se han ido porque tú has estado haciendo el bailecito en las cocinas y jugando”. 02.10 min Ofelia se defiende ante las acusaciones de sus compañeros Y no sólo eso, sino que Vero ha vivido la experiencia MasterChef junto a Ofelia ya que han compartido habitación y la compara incluso con sus hijos: “A mis tres hijos los dejé en casa y no tengo por qué adoptar a alguien, y menos a una persona que sólo tiene 5 años menos que yo. No he venido a ser madre de nadie”. “NO OLVIDAMOS, gracias @VeroMChef9 #MasterChef pic.twitter.com/wv6fYRDGW4“ — MasterChef (@MasterChef_es) May 11, 2021

La prueba por equipos, un desastre total De la prueba por equipos mejor ni hablar. Vero y sus compañeros no consiguieron sacar el servicio adelante y la aspirante no quiere culpar a nadie, fue culpa de todos: “Alicia no sabía a quien hacerle caso la pobre. ¿Nos ponemos a chillar como gallinas allí en medio de la nieve? Pues no… seguimos trabajando e intentamos sacar algo”. “¿Te ha parecido justo el reparto de delantales negros? #MasterChef pic.twitter.com/EG3pJMzIdl“ — MasterChef (@MasterChef_es) May 11, 2021