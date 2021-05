“Aunque debería de estar súper contenta porque me quedo una semana más en el concurso. Estoy súper triste y súper desanimada porque Vero para mí es todo, es mi otro yo, la persona que cuento para todo”, decía María al subir a la galería y salvarse de la eliminación. Vero se convirtió así en la cuarta expulsada de las cocinas de MasterChef y el sueño de tener un futuro mejor de esta Guardia Civil se despedía para siempre. “Entre presentando un bacalao y me despido con otro bacalao”, está claro que se cierra mi círculo.

Por otro lado, Ofelia tras lidiar con la capitanía en la prueba de exteriores de una forma estupenda (hasta Jordi Cruz felicitó a la aspirante) comenzó a generar tremendas tensiones entre el resto de compañeros. Nadie entiende cómo la gallega es capaz de concentrarse tan bien liderando y, a su vez, ser un auténtico caos cuando tiene que dejarse llevar. “No soporto a Alicia porque creía que lo iba a hacer mal y que todo iba a ser un caos. Sabes que pasa que al final todo viene a mí porque digo lo que que pienso.

Repasamos los cinco mejores momentos de un programa bajo la nieve en el que los aspirantes llenaron de fuego el talent. Está claro que se ha despertado la auténtica bestia que vive en ellos y que los jueces van a tener que empezar a poner nuevas reglas para frenarles. ¿Quién crees que es más sincero en esta nueva temporada de MasterChef? ¿A quién ves más transparente? Comenta en redes sociales con el hashtag #MasterChef tu respuesta para que la podamos compartir en nuestras cuentas oficiales del programa.

Desde la primera prueba de la noche Ofelia se ganó la crítica de todos los compañeros a lo que la gallega respondió con lo siguiente. “Mis compañeros ven cosas donde no las hay . Que yo los adore y que ellos no me adoren es cosa de ellos”.

3. La estrategia de Ofelia en las cocinas

Ofelia no se corta y desvela la que podría ser su estrategia en las cocinas de MasterChef. Además, deja muy claro que no soporta a Alicia porque no confía en ella y cree que no la mira con buenos ojos. ¿A ti qué te parece?