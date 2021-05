Guadalupe, Aurelia y José, ganadora y exaspirantes de MasterChef Abuelos, volvieron a las cocinas para aconsejar a los aspirantes de la presente edición en una prueba de cocina tradicional dedicada a las legumbres. Y tal y como demostraron en el especial navideño, su carisma y su simpatía siguen intactos. Incluso llegaron a emocionar a Ofelia, que derramó alguna lágrima en recuerdo de sus abuelos: “Me encantaría tenerlos conmigo, cerca”.

Después de volver a atravesar la puerta de las cocinas, Aurelia confesó que el programa le había dado “media vida”. Pero para Guadalupe fue la vida completa: “Ella porque tiene un negocio, pero para mí que no tengo nada, MasterChef me ha dado la vida entera”. Por su parte, José afirmó “que su paso por el programa fue la mejor semana de mi vida”. Los abuelos son un orgullo para la familia MasterChef.

Durante el cocinado, Guadalupe también nos avanzó una gran noticia: “Estoy escribiendo un libro de recetas , de las antiguas, con truquitos que tengo yo para no congelar. ¡Tenéis que comprarlo!”.

“ "Tengo 2000 kilos de garbanzos a ver si los vendo, no sé dónde las voy a vender. Como no los regale". Aurelia es una REINA #MCAbuelos pic.twitter.com/GJDymBRrfI “

Con la prueba ya comenzada, y las legumbres en el fuego, los jueces preguntaron a los abuelos por sus recetas tradicionales de cabecera. Guadalupe dio el paso a paso de su elaboración de garbanzos con bacalao, José nos detalló sus lentejas pardinas con verduras. Y Aurelia , obviamente, tiró para casa y presumió de garbanzos de Fuentesaúco . Tras semejantes recetas, Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz solo tuvieron un reproche: que los abuelos no llevaron nada de esa comida para que ellos la probaran.

Para Aurelia, José y Guadalupe fue una sorpresa la repercusión tan positiva que tuvo su paso por MasterChef. “Tuve tal cantidad de WhatsApp y llamadas que tuve que desconectar el móvil”, aseguró José . Guadalupe recibió incontables mensajes de apoyo de sitios tan diferentes como Nueva York, Nueva Orleans o Ecuador: “Yo no sé ni donde está eso”. Viendo como se expresan y el amor que trasmiten, no es de extrañar el aluvión de cariño que recibieron nuestros abuelos.

¿Ya tiene novia el hijo de Aurelia?

Uno de los momentazos de MasterChef Abuelos fue el intento de Aurelia por buscarle novia a su hijo. La veterana aspirante se centró en Loles León, “una pareja perfecta para mi hijo”. Finalmente, la cosa no cuajó. Pero, hoy, ¿ya tiene novia el hijo de Aurelia? La respuesta fue muy clara: “Que va. De pequeño se las quitaba de encima porque era muy bueno. Pero ahora es un cabrón y la que no se lo quita de encima soy yo. Ya no sé qué hacer con él”.

Y si ya habló con franqueza de su hijo, Fran y Pepe también sufrieron el estilo directo de Aurelia. Con Fran en plena elaboración, Aurelia no dudó en asegurar que el aspirante tenía “cara de listillo” y “que como tiene dos hijos tiene que espabilar”. Nadie se escapa de su sinceridad. Ni siquiera Pepe, al que calificó de “chulito” mientras presentaba su elaboración a los jueces y a los invitados. Aurelia no deja títere con cabeza.