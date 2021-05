Los momentos más virales de MasterChef 9

Después de tres programas de MasterChef 9 analizamos los momentos con mayor repercusión en redes sociales. ¿Adivinas cuáles son? Te lo contamos con detalle:

Sin duda alguna es el momento más icónico de la presente edición. En el programa de estreno, conocimos a José María , un joven extremeño con una historia única a sus espaldas. Instantes antes de presentar su primer plato a los jueces, José María quiso abrir su corazón a toda la audiencia: "Mi abuela es mi vida. A mi padre no le conozco y mi madre es toxicómana. A mi abuela le debo el mundo entero" . Con los ojos llenos de lágrimas, José María también confesó que su abuela padece principio de Alzheimer y que una hermana suya falleció con tan solo 9 meses en un accidente de tráfico.

Si en las líneas de arriba hablábamos de la historia de superación de José María , ahora toca hablar de la alegría que lleva dentro y que contagia. En el cocinado de exteriores, acompañado por la percusión de Pepe , el aspirante nos demostró que es fan absoluto de Bad Gya l, y que se sabe todas sus canciones, incluida “Fiebre”, el tema que cantó en la prueba de exteriores del primer programa. ¡Que el ritmo no pare!

4 – Vero, Ofelia y un abrazo

Con Vero y Ofelia salvadas en galería en el programa 3, la aspirante gallega se acercó a Vero más de lo que a ella le hubiera gustado. A pesar del abrazo, la mirada de Vero lo decía todo: “Ofelia es muy intensa. No me cae mal la chiquilla, pero yo quería descansar y desconectar. Y les dice cállate y sigue”. Todos tenemos una amiga o amigo que no se calla nunca.