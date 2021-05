¿Ha desvelado Ofelia su estrategia en MasterChef?

Ofelia tiene muy claro que nadie le va a arrebatar el poder crecer en las cocinas de MasterChef. Tanto que no le importa pisar a algunos de sus compañeros por ser tan transparente. "Al final yo me llevo todos los golpes porque soy la más sincera del grupo". La aspirante se ha destapado como una total estratega de las cocinas y tras una brillante capitanía ha dejado a todos muy nerviosos sin saber qué puede llegar a pasar. Algunos de ellos dicen que no está mostrando su verdadera cara. Otros la apoyan en este complejo viaje. Pero, lo que está claro, es que nadie está metido en la mente de la polémica aspirante de la novena edición.

"No soporto a Alicia y la elegí porque sabía que no lo iba a hacer bien y que sería un caos todo lo que iba a armar" decía la aspirante al alcanzar la victoria. Por su parte, Alicia confesaba que Ofelia no la soporta porque "no le baila el agua" literalmente. "Es alguien, cero transparente y tiene todo mucho más estudiado de lo que parece, por es razón yo no puedo conectar con ella la verdad". Ofelia se defendía diciendo que ella es como es y que no piensa cambiar por ningún compañero.

"Me van a tener que aguantar mientras cocina bien y cuando cocine mal pues me dejarán de aguantar", decía Ofelia muy segura con sus palabra. "Y te vamos a tener que aguantar bastante", apuntaba Pepe a sus declaraciones diciendo además que la consideraba una rival "pesada, muy muy muy extremadamente brasas". A lo que Ofelia le respondió diciendo que "pesada sí, pero con actitud". ¿Tú de qué lado estás?

Está claro que de todos los compañeros que aún quedan en las cocinas la que más defiende a Ofelia es Amelicious que la considera una rival tremendamente fuerte. Alguien que también tuvo su roce en este último programa al creer que Ofelia le había copiado su idea de la ensalada de lentejas. Está claro que Ofelia no deja indiferente a nadie y que le queda mucha guerra que dar en las cocinas.