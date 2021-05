Ofelia, una super capitana en la nieve

Ofelia nos tiene acostumbrados a ser el centro de la polémica en MasterChef 9. Ha tenido encontronazos muy serios con Pepe, con Arnau, con María o con Vero. Incluso ha cargado contra miembros de sus equipos en las pruebas de exteriores de semanas anteriores. Sus compañeros se han cansado de decirle multitud de veces que, en los cocinados por equipos, trabaja a rebufo de otros aspirantes o que se “escaquea”. Pero esta semana en el viaje al Puerto de San Isidro, en León, ha cambiado el chip.

Tras batirse en duelo con Arnau en la pelea por el pin de la inmunidad, el catalán disfrutó de la ventaja de poder formar los equipos, mientras que Ofelia tuvo como ventaja ser capitana de equipo y, además, elegir al capitán o capitana del equipo contrario. Contra todo pronóstico, la aspirante gallega se transformó bajo el delantal de capitana y lideró a un equipo triunfador, que contó con un integrante menos después del corte en un dedo que sufrió Toni y que le obligó a ausentarse en dicha prueba.

El cuarto cocinado por equipos en MasterChef 9 evidenció que Ofelia también es capaz de trabajar ordenada y concentrada. Antes de emplatar, Jordi Cruz ya felicitó a Ofelia y al equipo rojo por el trabajo y pidió a la capitana mantener la calma y cocinar con ritmo pero sin perder la cabeza.

Pero las palabras que confirmaron el excelente trabajo de Ofelia llegaron en el momento de la valoración. Con el equipo azul roto y hundido en la desorganización, la figura de Ofelia se transformó en la líder perfecta: “Creo que gran parte del mérito de la victoria es de la capitana. Aunque a muchos les extrañe, para mí, ha sido la mejor. ¡Enhorabuena! Sigue por este camino. Esta versión es la que nos gusta”, dijo Jordi. Y Jordi no se quedó ahí. También se posicionó a favor de Ofelia tras su discusión con Pepe.

Un triunfo justo pero no exento de polémica

Los compañeros de Ofelia también quisieron poner en valor su trabajo. Pero no todos estaban igual de contentos. Ya en la lucha por el pin muchos de los aspirantes se posicionaron en contra de Ofelia. Tras la prueba por equipos, María reconoció el esfuerzo de Ofelia, pero asegurando que “cuando se trata de salvarse ella no es tan tonta como parece”.

Algo parecido admitió Dani al comienzo de la prueba de eliminación: “A mí, que cante o baile no me importa. Lo que me importan son las faltas de respeto. De 4 pruebas, 3 estás adiestrando cangrejos, pero cuando te toca llevas las riendas vas bien serena”. Ofelia no se cayó y aseguró que “eso se llama evolución”.

Con diferentes frentes abiertos contra el equipo contrario, también tuvo problemas con Pepe dentro de su equipo. Las imágenes no delatan y los gritos pusieron en evidencia su mala relación. Pero la gota que colmó el vaso llegó antes del cocinado de expulsión. Los jueces comunicaron a Ofelia que su privilegio por ser la mejor de la prueba por equipos era llevar a expulsión a un delantal blanco. La gallega no lo dudó y Pepe tuvo que recogerse el pelo y enfrentarse a su primer foso.