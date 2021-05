María Morales, más conocida como “María la de Tomelloso”, es una de las grandes protagonistas de la novena edición de MasterChef. Su expulsión ha sido una de las más dolorosas e inesperadas y ella ha confesado que “está un poco triste tras ver cómo acabó el tema”.

Uno de los momentos más virales de la noche y casi de la edición, fue cuando escuchamos decir a Jordi que “Ofelia y María debían cocinar juntas”. En ese mismo instante las redes empezaron a llenarse de mensajes tales como: “Va a estallar la III Guerra Mundial” y no es para menos, porque durante toda la retrasmisión hemos podido vivir la tensión que se respiraba entre ambas.

La idea era “limar asperezas”, pero parece que entre ellas no fue posible… A día de hoy María lo recuerda con mucho humor: “Me veía con esa desesperación, porque lo viví así, pero a toro pasado me meo de la risa. Ahora lo único que puedo decir es que gracias, porque fue un momentazo”.

María ha confesado que con Ofelia ha tenido momentos “buenísismos”. Dice que se ríen mucho la una con la otra, pero, como dijeron Bibiana y Anabel, “en las cocinas hay una tensión que luego no tiene que trasladarse a lo personal” y María cree que es lo que ha pasado: “Yo con ella estoy fenomenal, de verdad”, confiesa

María sobre Ofelia: “Con ella he vivido momentos buenísimos”

“Pepe es el mejor maestro que he podido tener”

María lo tiene claro, su juez favorito es Pepe. En todo momento sintió mucho cariño por parte su parte: “Desde el minuto 1 vio en mi algo especial, como yo en él. Me siento muy identificada con él, con su forma de ver la vida, de cocinar…” confiesa. “Ha sido una relación preciosa que me llevo para siempre, como el mejor maestro que he podido tener en esta experiencia”, añade.