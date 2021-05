Luna, finalista de MasterChef 8, volvía a las cocinas que tan buenos recuerdos le dieron. Y tal y como nos enseñó en su edición, sigue siendo tan alegre y risueña como siempre. A su entrada, Pepe Rodríguez definió a la exaspirante como “una invitada con mucha energía, una dosis de locura y mucha alegría”. Y la descripción no pudo ser más acertada. A día de hoy, Luna sigue siendo una de las aspirantes más queridas y seguidas en redes sociales de la octava edición de MasterChef.

Pero lo que Luna no sabía es que, en esta nueva visita, descubriría a su nuevo crush. Antes de la prueba de expulsión, los jueces anunciaron que dos nuevos candidatos tendrían la oportunidad de entrar a MasterChef 8. Era el caso de Nando y José, dos sanitarios que, estando seleccionados para la última prueba del casting de esta edición, no pudieron presentarse por motivos sanitarios relacionados con la Covid-19. Al verlos entrar en las cocinas de MasterChef, Luna “se enamoró” de José: “¡Jesús! Qué hombre”. Y no dudó en confesarse asegurando que “estaba libre”.

Durante el cocinado de José, Samantha Vallejo-Nágera y Luna hicieron la visita de rigor al nuevo candidato. Pero nadie se esperaba la sorpresa que tenía la canaria preparada. Antes de nada, Luna sacó un fonendoscopio para que José comprobara si estaba nerviosa. “Estás taquicárdica”, aseguró el cardiólogo. Entre risas, Samantha tuvo que interceder para devolver la normalidad al trabajo de José: “No le pongas nervioso”.