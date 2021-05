En los talleres de Maestros de la Costura destaca por su firmeza, su sinceridad y por unas críticas implacables, pero también por su gran corazón. Pero ahora sabemos que si Lorenzo Caprile fuera jurado de MasterChef, se comportaría exactamente igual. En la visita de los jueces del programa vecino a nuestras cocinas, Caprile nos dejó momentazos que ya forman parte de la historia de MasterChef. Rescatamos las frases más destacadas del modista:

1- “Desde que salió en la portada del Men's Health se lo tiene muy creído” Lorenzo Caprile comenzó la cata arrasando, pero no a los aspirantes. Su primera víctima fue Jordi Cruz. Después de confesar que sería muy exigente porque su madre “es una de las mejores cocineras del mundo”, le dejó claro a Jordi que la cocina de vanguardia no era su opción preferida. “Esas cosas modernas que hace Jordi no me gustan. Desde que salió en la portada del Men's Health se lo tiene muy creído. Yo prefiero ir a Illescas (donde se encuentra El Bohío, restaurante de Pepe Rodríguez)”. Jordi Cruz encajó la crítica a la perfección, y entre risas, prometió a Caprile llevarle al ABaC para que de una vez por todas se enamorara de sus elaboraciones. ¡Quien pudiera tener una invitación similar!

2- “Eso no tiende a la crudeza. Está duro” Ofelia y Toni se las prometían felices antes de presentar sus platos. Y si bien es cierto que el de Toni estaba para chuparse los dedos, el de Ofelia no gustó tanto. Según confesó ella misma, el punto del arroz no estaba bien: “Mi arroz tiende a la crudeza”. En ese momento, Lorenzo Caprile sacó al crítico gastronómico que lleva dentro: “Eso no tiende a la crudeza. Está duro”. Ni Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz se atrevieron a añadir nada más. Estaba todo dicho.

3- “Tú lo que estás buscando es muy sugar y poco daddy” Otro de los grandes momentos de Lorenzo Caprile lo sufrió su compañero Palomo Spain. En la presentación de los platos de Dani y Pepe, Raquel Sánchez Silva le preguntó al aspirante vasco por su mote. “Me llaman sugar daddy”. Palomo interrumpió la conversación, asegurando que eso es lo que él buscaba. Y en ese momento fue cuando Caprile, con su gracia habitual, sentenció: “Tú lo que estás buscando en muy sugar y poco daddy”. ¡No podemos ser más fans de Lorenzo! “ "Tú lo estás buscando muy sugar y poco daddy"



