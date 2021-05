"Yo me siento muy responsable. Para mí, MasterChef 9 es la oportunidad de mi vida y no puedo desaprovecharla". Así de contundente se mostró Fran tras el desastre de cocinado del equipo rojo en la visita a Mijas, Málaga. El conjunto liderado por Antony no supo trabajar de manera ordenada y el resultado de sus platos estuvo muy lejos del nivel requerido por los jueces. Y no sólo eso. Además, Jordi Cruz les recriminó el desperdicio de comida: "Ha sido un despilfarro. Han sobrado 4000 gambas y arroz a toneladas".

Si bien la culpa es de todo el grupo, Fran se sintió más responsable que ninguno. Con la mitad del tiempo de la prueba consumido, Fran intentó tomar las riendas del equipo. Pero fue demasiado tarde. El servicio salió, pero no como al aspirante conquense le hubiera gustado. Al borde de las lágrimas, Fran asumió la culpa y aseguró sentirse "desbordado".

Jordi Cruz reconoció el compromiso de Fran y le aseguró que creía en él. "Creo que tienes un hombre organizado en tu cabeza, y que puedes ser un gran faro. Pero tienes que creértelo. Ahora mismo no crees en ti". El jurado también tuvo palabras para el resto del equipo y aunque se intentaron defender, Jordi fue contundente: "A Fran le he visto afectado, incluso al borde de las lágrimas. Pero a vosotros no".