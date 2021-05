Jiaping: adivina, divina y diosa

Si hay alguien entre todos los aspirantes de MasterChef 9 que lleva por bandera la alegría, esa es Jiaping. En los cinco programas que llevamos de edición, la aspirante asiática nos ha dejado divertidos momentos, que nos han hecho llorar de risa. Hacemos un repaso de todos ellos:

1- El gafe de Arnau

“Estar en el equipo de Arnau es tener el delantal negro. Río por no llorar. No me lo puedo creer. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo?”. Jiaping está convencida de que compartir equipo o pareja dentro de MasterChef 9 con Arnau es sinónimo de llevar delantal negro. Y si analizamos los cinco primeros programas, puede que tenga razón. Arnau ha pasado por todas las pruebas de expulsión y, además, en el último programa, el catalán y Jiaping compartieron trabajo y se ganaron el delantal que nadie quiere. ¡Menos mal que por lo menos se lo toma con humor!