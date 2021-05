Ofelia y Maria, nuevas retales en las cocinas de MasterChef

María se ha dejado la piel para ser la mejor en el programa, ha aprendido como nadie, pero la presión no perdona. Es por eso que no tuvo gran suerte en la prueba de eliminación y tuvo que dar su adiós definitivo a esta gran aventura. Además, en la primera prueba se enfrento a su mayor miedo: cocinar junto a Ofelia. Y no, no salió bien.

Estaba claro que Ofelia y María no conectan, pero lo que no sabíamos es que juntarlas podría ser una autentica bomba. Durante la primera prueba de la noche la locura de Ofelia volvio loca a María que no paraba de intentar corregir los errores. Por otro lado, Ofelia finalizó la valoración de los jueces muy enfadada con su compañera y prefirió marcar distancia.

Tras la expulsión de María, Ofelia aseguraba que lo único que espera es que no vuelva en la repesca. ¿Terminará todo este odio convirtiéndose en amor al estilo de Anabel y Bibiana?