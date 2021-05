Mucha tristeza y una gran sorpresa ha sido la reacción de los aspirantes al ver que María abandonaba las cocinas. “No es justo, te mereces más que nadie permanecer aquí”, decía Arnau entre lágrimas al ver que uno de sus pilares dentro del programa decía adiós. María se ha dejado la piel para ser la mejor en el programa, ha aprendido como nadie, pero la presión no perdona. Es por eso que no tuvo gran suerte en la prueba de eliminación y tuvo que dar su adiós definitivo a esta gran aventura. Además, en la primera prueba se enfrento a su mayor miedo: cocinar junto a Ofelia. Y no, no salió bien.

Junto a todo este caos, se empiezan a generar bandos en las cocinas de MasterChef y la división entre aspirantes es cada vez mayor. En la prueba de exteriores todos lo vimos que Amelicious, Meri y Ofelia son un gran equipo. Han conectado en la casa y aseguran que piensan protegerse por encima de cualquier cosa. Al otro lado, Fran contaba que para él María es como una hermana y que se entienden a la perfeccion. Y, en este segundo equipo habría que introducir también a Arnau y su entrega a las cocinas. El resto de participantes se mantienen por lo pronto más al margen, aunque Jiaping ha sacado los dientes por primera vez desde que comenzó la edición para defenerse del caos de Ofelia en la prueba.

Y bueno, la gran sopresa de la cita en realidad fue esa preciosa segunda oportunidad que los jueces dieron a dos candidatos a aspirantes que no pudieron asistir al casting final por problemas de COVID. Finalmente, José fue el que sorprendió con su plato al realizar unas esferificaciones de lujo. Cardiólogo de profesión, conquistó el corazón de todos y enamoró por completo a nuestra querida Luna que asistió como invitada en esta noche tan especial.Repasamos los cinco momentos más aplaudidos de esta polémica cita.

1. El caos de Ofelia y el desastre de cocinado junto a María Estaba claro que Ofelia y María no conectan, pero lo que no sabíamos es que juntarlas podría ser una autentica bomba. Durante la primera prueba de la noche la locura de Ofelia volvio loca a María que no paraba de intentar corregir los errores. Por otro lado, Ofelia finalizó la valoración de los jueces muy enfadada con su compañera y prefirió marcar distancia. 02.44 min Ofelia, un absoluto caos que desespera a María en cocinas

2. El cardiólogo seductor José no solo se ha convertido en el nuevo aspirante de MasterChef 9 sino que también ha conquistado a toda la audiencia con su talento. Y, entre sus mayores fans, Luna no pudo resistirse a decirle que necesitaba conocerle un poco mejor y soltar algún coqueteo mientras Ofelia observaba desde la galería. 03.31 min José: el cardiólogo seductor

3. ¿Competición o amistad? Los aspirantes empiezan a debatir sobre cuál es la finalidad de entrar en MasterChef. Muchos de ellos aseguran que no han venido a las cocinas para hacer amigos, más bien lo que quieren es concentrarse para poder alcanzar la victoria. 03.47 min MasterChef 9: ¿competición o amistad?

4. Samantha es la mujer perfecta para Fran Fran asegura que Samantha Vallejo Najera le parece mucho más atractiva que Luna, que él no está interesado por todo el mundo saludable y el yoga. El aspirante ha vuelto a ser uno de los ma´s queridos de las redes sociales y nos ha sacado grandes sonrisas. 02.15 min Samantha Vallejo Nájera, la mujer ideal para Fran